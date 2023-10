Entre la guerre entre Israël et le Hamas, les attentats à Arras et à Bruxelles, la guerre en Ukraine, les mauvaises nouvelles s’accumulent. Face à cette actualité morose, comment garder le moral, s’interrogeait 20 Minutes en début de semaine ? Eh bien, on comprendra aisément que vous ayez suivi nos conseils (à retrouver ici) et que vous ayez opté pour « une activité de décentration ». Dessiner, tricoter, jouer un p’tit basket en famille ou cuisiner une petite blanquette de veau… on espère que ce week-end vous aura permis de « décrocher », comme on dit. Et comme d’hab', la rédaction est là ce dimanche soir pour vous donner les cinq infos à retenir pour commencer une nouvelle semaine bien informés (en espérant que la blanquette était bonne).

1. L’aide humanitaire est arrivée à Gaza

Un nouveau convoi de 17 camions transportant de l’aide est entré dimanche dans la bande de Gaza, assiégée et dans une situation humanitaire catastrophique. Un premier convoi de 20 camions était arrivé la veille. Mais selon le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha), au moins 100 camions par jour seraient nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Dimanche également, six citernes de carburant stocké dans le terminal de Rafah ont été livrées à la bande de Gaza, privée d’électricité et où le combustible manque cruellement pour faire fonctionner les générateurs.

Alors qu’Israël se prépare à une offensive terrestre, nouvelle étape dans cette guerre qui fait craindre un embrasement dans la région, l’Iran, allié du Hamas, a averti dimanche les Etats-Unis et Israël que la situation pourrait devenir « incontrôlable » au Moyen-Orient. Les Etats-Unis avaient, eux, annoncé auparavant le renforcement de leurs moyens militaires dans la région. Quant au Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, il a averti que le Hezbollah ferait « l’erreur de sa vie » en entrant en guerre contre Israël.

L’info en + : A Harvard, une polémique a éclaté après la diffusion d’une lettre de soutien aux Palestiniens, qualifiant Israël de « régime d’apartheid », par une trentaine de groupes d’étudiants. 20 Minutes fait le point sur cette affaire alors que des élus et des soutiens financiers de Harvard l’alimentent et que plusieurs mécènes menacent de retirer leurs donations.

2. Une ébauche de ZAD sur la commune de Saïx

Les opposants à l’autoroute A69 Castres-Toulouse se sont retrouvés dimanche face aux forces de l’ordre qui empêchaient dans l’après-midi l’accès à un groupe de maisons abandonnées où les manifestants ont tenté de jeter les bases d’une Zone à défendre (ZAD). Le face-à-face a eu lieu sur la commune de Saïx, à une dizaine de kilomètres à l’est de Castres. « On était en train de manger, on a vu un peu des camions arriver et on s’est dit que l’on allait évacuer les personnes les plus sensibles et très vite, il y a eu des bombes lacrymo qui sont tombées autour de nous », a raconté la militante écologiste Camille Etienne.

Des gendarmes montent la garde alors qu'ils travaillent à l'évacuation d'un camp de ZAD établi par des militants environnementaux protestant contre le projet d'autoroute A69, le 22 octobre 2023. - Valentine CHAPUIS

Depuis la veille, plusieurs dizaines de militants opposés au projet d’autoroute s’étaient installées dans les lieux, rapidement peinturlurés de slogans comme « Des forêts, pas des faux rêves » ou « Brisons nos chaînes, sauvons nos chênes ». En utilisant les gaz lacrymogènes pour éloigner les opposants, les gendarmes mobiles, appuyés par deux véhicules blindés, ont pris le contrôle des bâtiments en quelques minutes. C’est là que la veille, plusieurs milliers d’opposants à l’autoroute A69 Toulouse-Castres avaient marché, majoritairement dans le calme, pour scander « Non au macadam ». Les organisateurs avaient promis du « ramdam ». « Plus de 10.000 personnes », selon leur dernier comptage en fin d’après-midi, ont répondu à l’appel avec force, percussions, tambours, banderoles et slogans. La préfecture a, elle, fait état d’un cortège principal de 2.400 manifestants et de « 2.500 individus radicaux et violents ».

3. Le bébé retrouvé vivant dans une poubelle a un prénom

Il pourra remercier l’oreille attentive de cette habitante. Le bébé retrouvé dans une poubelle vendredi matin à Rennes est « en bon état de santé », a fait savoir samedi le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Le petit miraculé a même été prénommé Noah Briac Alban, selon le choix du sapeur-pompier, sage-femme et médecin qui l’ont secouru. Le bébé avait donc été retrouvé vivant avec le placenta vendredi matin dans un conteneur à poubelles du quartier Sarah-Bernhardt, à Rennes. « Le nourrisson vivant, de sexe masculin, métis de peau, a été transporté en urgence au service pédiatrique du CHU », avait indiqué le même jour Philippe Astruc. Une enquête criminelle pour tentative d’assassinat a été confiée par le parquet de Rennes à la sûreté départementale.

L’info en + : Depuis sa découverte, Noah Briac Alban a été accueilli à la maternité du CHU de Rennes où il devrait rester plusieurs jours. Mais après ? 20 Minutes vous explique tout ici.

4. L’Afrique du Sud bat l’Angleterre sur le fil

C’est marrant comme un match peut vous faire perdre tous vos repères. On s’avançait vers cette demi-finale entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud avec la conviction de voir les Anglais en ramasser une belle, sorte de consolation puérile pour redonner un sens à notre vie après la grande dépression du week-end dernier. Mais voilà l’Afrique du Sud a battu l’Angleterre sur le fil lors de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde, samedi soir au Stade de France. Mais voilà, les Anglais, que tout le monde imaginait à la ramasse, ont livré un sacré combat face aux champions du monde en titre, ne baissant pavillon qu’à deux minutes de la fin sur une pénalité de 50 mètres de Pollard.

Une issue qui peut leur donner des regrets… et nous voilà à ressentir un truc pas net et limite honteux pour le rival de toujours après cette élimination qui s’est jouée dans les toutes dernières minutes. On fait notre thérapie ici.

5. Des fausses alertes à la bombe et des mails venus de Suisse

70. C’est le nombre de fausses alertes à la bombe qui ont visé des aéroports français depuis mercredi. Et toutes ont été envoyées depuis « quasiment toujours la même adresse email située en Suisse », a indiqué ce dimanche le ministre des Transports Clément Beaune, laissant entendre que cela mettait les auteurs de cet « email type qui se ressemble d’un jour à l’autre » hors de portée de certaines sanctions dans l’UE. Les alertes sur les aéroports sont le fait non « pas de petits blagueurs » mais de « gros abrutis voire de grands délinquants », a encore souligné le ministre.

Clément Beaune a invité les sites hébergeurs à aider les autorités françaises : « Chacun a une responsabilité, y compris les plateformes, et les réseaux sociaux pour ne pas être le support de ce genre d’attaque et coopérer le plus vite possible avec l’aviation civile française et notre justice ». Le ministre a également indiqué avoir demandé à chaque aéroport, à chaque alerte reçue par un email ou un appel, de systématiquement porter plainte. Au total, « plus de 60 enquêtes, tous lieux confondus, ont été lancées ».

L’info en + : Outre les aéroports, certains établissements publics sont particulièrement visés. Le château de Versailles a ainsi annoncé son évacuation temporaire dimanche pour la septième fois en huit jours.