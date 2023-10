On aurait pu faire un reportage sur les départs en vacances, mais les alertes à la bombe, tu connais. Ou bien un sujet sur la cueillette des champignons, mais dérèglement climatique, t’as capté. Ou encore un article sur les bons-produits-de-nos-terroirs, mais l’inflation, toi-même tu sais. Du bureau de Marseille, on aurait pu faire un papier sur le bonheur retrouvé des supporteurs de l’OM, mais le club de la ville s’est (encore) incliné samedi soir à Nice. C’est dire si les actualités sont moroses ces jours-ci. On vous a même fait un article pour expliquer en quoi votre déprime liée à celles-ci est normale.

Qu’il est difficile de trouver un peu de légèreté. Alors, lorsqu’on a vu que le club de pétanque des Boulomanes de La Ciotat fêtait ce dimanche ses 100 ans, autant dire qu’on n’a pas tellement hésité. Pensez-vous ! Une amicale bouliste plus ancienne que le conflit israélo-palestinien ! Et Jon, son président, était en forme derrière le bar sorti pour l’occasion, quoique celui-ci ait refusé de pousser la chansonnette à la fin du repas cochon grillé et purée, au moment du blind test. « Je n’ai pas assez bu ! », s’est-il excusé. Il a bon dos, l’alcool. Comme souvent.

« Dès que tu allumes la télé, il n’y a que des mauvaises nouvelles »

Ici, ce dimanche, pas question de parler actualité. Il y a d’autres problèmes, plus urgents. Notamment ceux issus au tirage au sort des 18 équipes doubles qui se sont affrontées dans l’après-midi. « Avec qui tu joues ? », questionne un plus jeune à un ancien. « Avec Gé ». « Oh, eh bien, t’y as perdu autant te dire ». Ce n’est pas sympa pour Gé, mais ça a fait bien rire.

Toutefois, on a quand même bien cru qu’au milieu de cette soixantaine de personnes réunies autour de terrains de pétanques, de tables où déjeuner et d’une petite scène pour l’animation, le train sinistre des informations allait nous rattraper : « Una mattina… ». « Mi sono alzato… » « O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao… », lancent à la guitare le musicien et la chanteuse venus pour l’occasion. Un chant qui parle de guerre, de mort, de résistance, de liberté. Pitié, non ! Voilà un dimanche loin de l’actu foutu.

Peu avant 16 heures, le tournoi commence. Les pieds plus tanqués que jamais par les pastis ballon, les quilles de vins et les doubles whiskies, les équipent se livrent à de gais affrontements qui vont non sans leurs lots de provocations : « Eh bé… ce n’est pas comme ça que je t’ai appris à tirer », chambre un jeune quadra tatoué. « On dirait un tir de titchou* », se moque-t-on sur un terrain voisin. Parfois le ton monte. La pétanque, c’est comme la politique, c’est sérieux et parfois on s’engueule. « Mais on oublie tout là », explique une dame, boules en mains qui attend son tour. « Parce que dès que tu allumes la télé, il n’y a que des mauvaises nouvelles, alors là c’est la parenthèse », poursuit-elle en se levant pour aller jouer.

« Bien sûr qu’on pense quand même à ces pauvres gens »

D’autres, face à l’incongruité de la présence d’un journaliste venu leur parler guerre et inflation au milieu d’une partie de pétanque, jettent un regard interloqué. Puis optent pour une réponse qui semble consensuelle. « Bien sûr qu’on pense quand même à ces pauvres gens », assurent deux copines qui s’éclipsent ensuite pour s’adonner à leur activité.

Et alors que les parties s’enchaînent sous un ciel agréablement voilé pour ne pas subir les assauts d’un soleil automnal encore dardant, reviennent les problèmes immuables de l’humanité provençale : « Mais il est où, le mètre, qu’on mesure ! ».

* En provençal, un petit objet non identifié. Par extension, un enfant.