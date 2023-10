Les forces de l’ordre sont intervenues vers 13 heures dimanche pour déloger des opposants au chantier d’autoroute A69 du lieu-dit de la Crémade, à l’est de Castres, où ils s’organisaient en Zone à défendre (ZAD).

La répression est assez violente, les flics gazent jusqu'au camp, jusqu'au tracteur et la tente psy qui à faillit prendre feu. Faites attention à vous, toutes les personnes vulnérable peuvent rejoindre le drapeau rouge pour être en sécurité ! #A69 #Tarn #SDT pic.twitter.com/oM1T0uLBZa — Extinction Rebellion Toulouse (@xrToulouse) October 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Plusieurs dizaines de gendarmes mobiles en tenue anti-émeutes ont commencé peu avant 13 heures à encercler un groupe de maisons expropriées près du tracé de la future autoroute, investies la veille par une centaine de militants pour créer une ZAD, à l’image de ce qui avait été organisé contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes.

Les forces anti-émeutes ont aussi fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants dans une prairie jouxtant le groupe de maisons.

« On ne peut pas éternellement contester des décisions confirmées par la justice »

Invité de Questions politiques (France inter, France TV, Le Monde) dans le même moment, le ministre des Transports Clément Beaune venait de déclarer que « l’on ne peut pas éternellement contester, a fortiori par la violence, des décisions qui ont été confirmées par les élus, l’État et la justice », et avait assuré qu’il n’y aurait « pas de ZAD » sur l'A69.

"Il n'y aura pas de ZAD sur l'A69"



"Nous interviendrons le plus rapidement possible, avec le ministre de l'Intérieur, avec la préfecture", assure @CBeaune au sujet de la "zone à défendre" qui est en train d'être installée par les opposants à l'autoroute A69 #QuestionsPol pic.twitter.com/d7CDqDQo6w — France Inter (@franceinter) October 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Je ne veux pas un pays où l'on a zéro infrastructure, zéro projet et où, même avec des arguments valables, une minorité imposerait sa loi aux élus et à la majorité élue », a-t-il martelé, se targuant d'avoir lancé une revue inédite des projets autoroutiers dont certains « vont continuer et d'autres seront abandonnés », et dont il donnera le résultat dans quelques semaines.

« La ZAD n'est pas un élément festif et sympathique, c'est une violation des règles élémentaires de la propriété et de l'espace public, donc non! », a-t-il dit reprochant aux opposants la présence dans la manifestation de samedi de « 2.500 éléments radicaux, cagoulés, violents ».

Les sites de deux sous-traitants dégradés

Lors d’une grande manifestation qui avait réuni la veille plusieurs milliers d’opposants à ce projet autoroutier, deux sites de sous-traitants travaillant sur le chantier déjà engagé, avaient été endommagés notamment à la suite d’incendies, déclenchés par des militants.

Sept interpellations avaient eu lieu et les forces de l’ordre ont fait usage de « 74 grenades » lacrymogènes lors de ces incidents.