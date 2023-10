De nouveaux agents en uniformes noirs et verts, armés de bombes lacrymogènes et de bâtons télescopiques de défense, patrouillent depuis vendredi après-midi dans les résidences du parc social de Montpellier (Hérault), mais aussi de Castelnau-le-Lez, Juvignac et Jacou. Ce ne sont pas des policiers, ni même des policiers municipaux. Ce contingent d’un nouveau genre, composé (notamment) d’anciens policiers, gendarmes ou militaires, forme la brigade de la « tranquillité résidentielle », promise par le maire, Michaël Delafosse (PS), pendant la dernière campagne des élections municipales.

Ces 18 agents (mais il y en aura bientôt d’autres) sont chargés, par la métropole de Montpellier et les cinq bailleurs sociaux principaux du territoire (ACM Habitat, FDI Habitat, CDC Habitat, Erilia et SFHE), d’assurer la tranquillité des locataires des logements sociaux, lutter contre les incivilités et veiller à l’ordre, dans les résidences.

« Personne ne doit rentrer à la maison la boule au ventre »

« Un élu, quand il est en prise avec le terrain, il entend la détresse de ces concitoyens », a confié le maire, lors du passage en revue de cette nouvelle troupe. « Le premier jour de mon mandat, une dame est venue me voir et m’a dit "Monsieur le maire, je veux changer de logement social. J’ai des voisins qui m’empêchent de dormir, qui m’intimident." Je lui ai dit "Madame, ce n’est pas vous qui devez partir, ce sont ceux qui ne respectent pas la règle qui doivent être sanctionnés". » Et il y a ce jour, où, a poursuivi l’élu, un agent d’un bailleur social avait été menacé, aux Hauts-de-Massane. « Des hommes de petite vertu s’étaient emparés de l’espace public, avaient menacé cet agent, avaient menacé le comité de quartier, poursuit le maire et président de la métropole de Montpellier. Ces deux anecdotes sont emblématiques des défis auxquels sont confrontés tous les maires, aujourd’hui. » Alors « on peut faire l’autruche », a confié Michaël Delafosse. Ou on agit.

« C’est pour cela qu’on a créé cette brigade, a souligné l’élu. Personne ne doit rentrer à la maison la boule au ventre. Personne ne doit avoir peur, à 20 heures, de sortir dans ces moments de clair-obscur. Parce que qui vit dans des logements sociaux ? Certaines personnes peuvent sécuriser leur villa ou leur appartement, souscrire à des assurances. Mais dans les logements sociaux, vivent nos concitoyens les plus vulnérables. »

« Les problèmes s’enveniment parce qu’il n’y a pas de médiation »

Ces agents seront sur le terrain 7 J/7, de 16 heures à 2 heures du matin. Ils patrouilleront, dialogueront avec les habitants. Et ils seront joignables, via une ligne téléphonique d’astreinte, en cas de problèmes. « Nous interviendrons à la demande des locataires, pour gérer les nuisances sonores, les regroupements, les trafics et la consommation de stupéfiants, etc., confie Twiggy Ridde, la responsable opérationnelle de cette brigade. Ce sera notre priorité. » « Les locataires doivent pouvoir aller et venir dans les résidences sans être importunés », complète Steve Lefebvre, le directeur général de ce nouveau contingent, ex-membre de la sécurité de la Présidence de la République.

Bruno est locataire d’une résidence sociale, dans le centre-ville de Montpellier, et administrateur chez son bailleur. Il approuve ce nouveau dispositif lancé par la métropole et cinq bailleurs sociaux. Il n’a jamais, personnellement, été confronté à de graves incivilités. Mais il a en tête, confie-t-il à 20 Minutes, « des exemples de situations, où, s’il y avait eu une présence de personnes habilitées, cela aurait certainement évité les problèmes. Les problèmes s’enveniment parce qu’il n’y a pas de médiation. »

La brigade est composée, pour l'instant, de 18 agents. - N. Bonzom / Maxele Presse

« Avoir le sourire, tenir la porte, répondre aux questions… »

Martine, elle, occupe un logement social dans une rue de l’Ecusson, pleine de bars, où ça festoie jusqu’à pas d’heure. « Je n’ai jamais appelé la police, assure-t-elle. Mais c’est en train de se transformer. Ceux qui, jusqu’ici, ne consommaient que de l’alcool consomment, aujourd’hui, de la drogue. » Alors si la brigade peut y remédier, Martine serait soulagée.

Mais ces agents ne seront pas là uniquement pour faire respecter la loi. Ils auront aussi « un regard technique », indique Steve Lefebvre, le directeur général de cette nouvelle brigade. « Quand ils rentreront dans les bâtiments, ils contrôleront les ascenseurs, la sécurité liée au risque d’incendie, etc., et enverront ces informations aux bailleurs », poursuit-il. Et cette nouvelle brigade sera aussi là pour « recréer du lien avec les locataires. Etre présent, sur le terrain, à leur contact, avoir le sourire, tenir la porte aux personnes âgées, répondre aux questions… Tout ça, c’est important. »