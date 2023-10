A l’aube des vacances de la Toussaint, les perturbations se poursuivent dans les aéroports français pour la troisième journée consécutive. Quatorze aéroports régionaux ont encore été visés vendredi matin par des alertes à la bombe. Trois ont été évacués, selon des sources concordantes.

Selon des sources aéroportuaires, 14 plateformes régionales sont concernées, dont deux ont été évacuées, Bordeaux et Béziers. Outre ces deux aéroports, Lille, Beauvais, Tarbes, Nantes, Brest, Toulouse, Carcassonne, Lyon-Bron, Pau, Nice, Biarritz et Rennes ont reçu des messages menaçants. Ce dernier aéroport a lui aussi fait l’objet d’une évacuation « par mesure de précaution », a ensuite indiqué la préfecture d’Ille-et-Vilaine : « De manière à lever le doute, les forces de l’ordre et une équipe cynotechnique sont sur place. »

Des menaces par mail

A Bordeaux, « ce jour à 12h00 une nouvelle alerte à la bombe nous contraint une nouvelle fois à l’évacuation de l’aéroport », a confirmé l’installation sur son site Internet. De son côté, une porte-parole de l’aéroport de Lille a confirmé à l’AFP la réception d’un mail menaçant. « On a réalisé une levée de doute avec les services de la police » et « il n’y a pas eu d’évacuation », a-t-elle souligné.

En revanche, l’aéroport de Beauvais s’est refusé à confirmer une quelconque alerte. « On est en fonctionnement normal, il n’y a pas eu d’évacuation », a indiqué un responsable à l’AFP. L’aéroport de Nantes a confirmé pour sa part avoir fait l’objet vendredi matin d’une « menace d’alerte à la bombe », comme d’autres aéroports et comme mercredi et jeudi. Une inspection est en cours mais l’aéroport n’a pas été évacué.

Une dizaine d’interpellations

Jeudi soir, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué 18 interpellations en 48 heures en lien avec ces alertes, qui touchent aussi des établissements scolaires ou des lieux touristiques.

Le gouvernement a prévenu mercredi que chaque menace ferait l’objet d’un dépôt de plainte, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti dénonçant « les petits guignols qui s’amusent avec ces menaces, fausses en l’occurrence ». La sanction pénale peut aller jusqu’à deux ans de prison et 30.000 euros d’amende.