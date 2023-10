Les alertes à la bombe continuent et le château de Versailles en est une nouvelle et cinquième fois la cible. « Pour des raisons de sécurité, le château de Versailles évacue les visiteurs et procédera à la réouverture dès que les vérifications auront été menées. Nous vous remercions de votre compréhension », a annoncé le site touristique sur X.

Ce type d’alerte est prise très au sérieux vu le contexte de menace d’attentats qui plane sur la France, une semaine après l’attaque terroriste dans un lycée d’Arras. Les précédentes alertes à la bombe se sont toutefois soldées par de fausses alertes.

Ces alertes se multiplient depuis plusieurs jours en France, notamment depuis l’attaque djihadiste qui a coûté la vie à l’enseignant Dominique Bernard à Arras (Pas-de-Calais), touchant également des sites touristiques emblématiques comme le château de Versailles.