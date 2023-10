Le dernier survivant du bataillon du Pacifique et combattant polynésien de la Seconde Guerre mondiale Ari Wong Kim s’est éteint dans son sommeil, dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’approche de ses 100 ans, a-t-on appris de sources concordantes. « J’exprime la reconnaissance de la République et mon immense respect pour lui et tous ses frères d’armes », a indiqué vendredi le Président Emmanuel Macron dans un message sur X (ex-Twitter), rappelant qu’Ari Wong Kim s’était « engagé au sein du bataillon du Pacifique à 16 ans pour défendre les valeurs de la France contre le nazisme ».

J’exprime la reconnaissance de la République et mon immense respect pour lui et tous ses frères d’armes. pic.twitter.com/fhzYqoBxWj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Né le 16 janvier 1924 à Papeete, Ari Wong Kim s’engage le 16 septembre 1940 et c’est le 31 juillet 1941 que lui « et ses camarades débarquent en Palestine avant de rejoindre l’Egypte, le 31 décembre 1941, pour leur baptême du feu », raconte un communiqué du Haut commissariat de la République en Polynésie française.

De presque toutes les batailles de la guerre

En Libye en 1942, à la bataille de Bir Hakeim, en Tunisie, en Italie où il prend part aux combats de Garigliano, puis en France lors du débarquement à Cavalaire (Var) le 17 août 1944, « Ari Wong Kim participe aux épisodes militaires les plus glorieux de l’histoire des Forces françaises libres. En première ligne, il est de tous les combats de la 1ère Brigade puis de la 1ère DFL placée sous le commandement du général Koenig », poursuit le Haut commissariat.

Blessé en mai 1944, il est cité à l’ordre de la division et reçoit la Croix de guerre avec étoile d’argent. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en septembre 2020, selon la même source. Sur les 300 volontaires du bataillon du Pacifique, 75 sont morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Ari Wong Kim vivait depuis plusieurs années à la maison de retraite du Breuil-en-Auge dans le Calvados, selon le préfet du département.