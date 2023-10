Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les Palestiniens de Gaza espèrent l’arrivée de l’aide humanitaire vendredi, après plus de dix jours de siège par Israël. La chaîne égyptienne AlQahera News, proche du renseignement égyptien, a affirmé jeudi soir que le point de passage de Rafah, entre l’Egypte et la bande de Gaza, le seul qui ne soit pas contrôlé par Israël, ouvrirait vendredi. Les convois d’aide humanitaire, qui attendent de se rendre dans cette enclave exiguë où vivent 2,4 millions de Palestiniens, sont bloqués depuis des jours à Rafah, alors que le conflit entre dans sa 14e journée.

Un épisode méditerranéen intense, causé par le passage de la tempête Aline, se concentre dans les Alpes-Maritimes ce vendredi, le département étant placé en alerte rouge depuis 4 heures du matin et jusqu’à 10 heures par Météo-France. Alors que les établissements scolaires resteront fermés toute la journée dans le département et que les centres commerciaux ont dû baisser le rideau par précaution, d’importants cumuls de pluie ont déjà été constatés, accompagnés de fortes rafales de vent. « Les débits des cours d’eau sont sur surveillance et ne présentent pas pour le moment de danger significatif », rassurent à ce stade les services de l’Etat.

Mamadou Diallo a été condamné jeudi soir à seize ans de prison pour le meurtre de Catherine Burgod en 2008, dont a été longtemps soupçonné l’acteur Gérald Thomassin. « La vérité judiciaire est présente. Il y a une décision de culpabilité et c’est tout ce qui nous intéresse, souligne Jean-François Barre, avocat des parties civiles. On ne se satisfait jamais d’un homme qui part en prison mais à l’évidence, le combat est, pour eux, terminé. C’est un combat qu’ils mènent depuis quinze ans. » « Les jurés de Lyon ont manqué de courage », estime la défense, rappelant que l’accusé avait été acquitté au bénéfice du doute, l’an dernier. Sans surprise, l’avocate a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.