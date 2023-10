De notre envoyé spécial à Arras,

Les obsèques de Dominique Bernard étaient célébrées, ce jeudi matin, en la cathédrale d’Arras, dans le Pas-de-Calais. A l’intérieur de l’édifice ont pris place la famille, les proches, les profs et les officiels, dont le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, et son épouse Brigitte. Dehors, quelques centaines de mètres plus loin, les anonymes. Sur la place des Héros, dont l’entrée était strictement filtrée, ils sont encore peu nombreux à fouler les pavés centenaires une heure avant le début de la messe. Puis l’endroit se remplit de dizaines, de centaines de personnes. Seul, en couple, en groupe, tous se regroupent devant l’écran géant, installé devant la façade du beffroi, sous la désormais célèbre photo de Dominique Bernard en vacances.

Anne-Marie et Jean-Noël sont de ces anonymes qui ont tenu à être présents, « pour rendre hommage ». Habitants d’un village près d’Arras, ils n’imaginaient pas que le terrorisme islamiste pourrait frapper si près de leur porte : « On s’aperçoit que ça peut arriver n’importe où, c’est terrible », glisse Anne-Marie. Et si le couple veut rester optimiste, la retraitée s’interroge quand même sur la direction que prend le monde : « on se demande où on va avec tous ces conflits, il faut que ça s’arrête », soupire-t-elle.

« Te voilà élevé au rang des martyrs, toi l’homme discret »

Pendant ce temps, l’écran diffuse des images de roses blanches, les mêmes qu’ont apportés de nombreux badauds. Les haut-parleurs diffusent une mélancolique mélodie à la guitare alors qu’au coin d’une rue, apparaît le corbillard transportant la dépouille de Dominique Bernard, précédé de motards de la police. L’équipée funèbre passe au ralenti devant la foule silencieuse et se dirige vers la cathédrale. La pluie se met à tomber, les parapluies s’ouvrent et la cérémonie commence.

« Nous sommes rassemblés aujourd’hui, atteints dans notre foi en l’homme et en la société », lance Mgr Olivier Leborgne, l’évêque d’Arras. Place des Héros, ce n’est désormais plus la pluie qui mouille les joues des anonymes, mais l’immense émotion que font naître les mots de l’épouse, d’une fille et de la sœur du professeur. L’écran géant a souffert de l’averse, puis les haut-parleurs. Mais le public reçoit tout de même, comme autant de flèches, les messages poignants délivrés lors de l’office. « Te voilà élevé au rang des martyrs, toi l’homme discret », déclare une collègue de Dominique Bernard, « quelle perte pour le monde ». Et comme s’il lui répondait, l’évêque assure à « ceux qui ont faim et soif de justice », qu’ils « seront rassasiés ».

A la bénédiction du cercueil, les haut-parleurs miraculeusement ressuscités diffusent un dernier chant. La cérémonie touche à sa fin et le professeur s’apprête à gagner sa dernière demeure. Dans les premiers rangs, face à l’écran, une femme a les yeux rougis d’avoir pleuré tout au long de la messe. « J’avais besoin de craquer, de pleurer un bon coup, parce que je me retiens à la maison », explique Valérie, 46 ans. Ce drame a touché la famille de Valérie par le biais de sa fille, une élève de Dominique Bernard : « Elle était là, elle a vu des choses qu’elle n’aurait jamais dû voir, et trouver les mots pour lui parler est difficile », regrette-t-elle. La place se vide et les larmes de la mère de famille s’apaisent. Elle dépose sa rose blanche au pied du beffroi et s’en retourne auprès de sa fille. « On va passer à autre chose, il faut passer à autre chose », se persuade-t-elle.