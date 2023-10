Derrière les barreaux d’une prison, comment la santé des détenus est-elle prise en charge ? S’ils sont privés de liberté, leur droit à un accès aux soins perdure. Le documentaire « Soigner en prison », réalisé par Adrien Morcuende, du média réseau CHU, lève une partie du voile, en filmant le travail quotidien de Priscilla, médecin au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan et de Delphine, infirmière à l’unité hospitalière sécurisée interrégionale de l’Hôpital Pellegrin (CHU de Bordeaux). Il les a suivis en février 2023, assisté par Océane Rolland pour les images et par Timothée Bahuaud pour le montage.

Matelas par terre et maux de dos

Dans ce documentaire de 26 minutes, on voit par exemple un détenu se plaindre d’un mal de dos intense. Il dort sur un matelas par terre depuis quinze mois (sur dix-neuf de détention) auprès de deux autres détenus, entassés dans une même cellule. La prison de Gradignan est l’une des plus surpeuplées de France, avec plus de 800 personnes incarcérées pour 430 places. « On a des pathologies réactionnelles à la détention, somatiques ou psychiatriques. Sur le versant somatique, on a beaucoup de gens qui ont mal au dos, des lombalgies ou des dorsalgies, ce sont des choses qu’on voit tous les jours », commente Priscilla.

Pour soulager la douleur, le détenu repart avec des anti-inflammatoires, si les douleurs persistent, il pourra voir un kinésithérapeute, mais dans des délais qui « sont beaucoup plus longs que dehors parce que toutes les pathologies traumatiques sont très représentées ici, précise le médecin. Et on a seulement 0,7 équivalent temps plein en kinésithérapie, ce qui est insuffisant par rapport à la population qu’on traite ». Un autre mal qui se retrouve fréquemment en prison, c’est la constipation. Là aussi, la surpopulation aggrave la problématique. « Ils sont jusqu’à trois dans 7 à 9 m2 et le coin d’intimité est très restreint, ce n’est pas forcément facile », complète Priscilla.

« Patients avant tout »

Cette jeune médecin qui a fait le choix de travailler en milieu carcéral après un stage qui l’a emballée, réalise des consultations d’entrée avec les détenus, où elle discute de leur situation pénale. Sans aborder les faits en eux-mêmes, sauf exception, ils ont la possibilité de se décharger car ils sont parfois en colère. « Elle est enveloppante, sans être maternante, commente le réalisateur Adrien Morcuende, ancien journaliste à France TV. C’est important ce qu’elle dit sur cet espace de liberté où les détenus ont la possibilité de dire non à un soin, même si le travail des soignants est de le proposer à nouveau à un autre moment ». Il raconte que le sol de la prison est d’une couleur orange, qui marque l’autorité pénitentiaire et que dans les espaces de consultation, ils sont bleus. Matérialisant une sorte de petite enclave médicale dans cet univers carcéral.

A Gradignan, le médecin est dans la cellule et le surveillant à l’extérieur. Il y a un oculus qui lui permet de garder un œil sur la consultation, et d’intervenir en cas de problème. Mais, il n’entend pas ce que se disent le médecin et le patient, pour préserver la relation de confiance et l’obligation de confidentialité attachée aux informations médicales. Dans l’unité hospitalière sécurisée interrégionale de l’hôpital Pellegrin, qui accueille les patients plus lourds nécessitant des soins à l’hôpital et/ou une hospitalisation, les soignants ont pour consigne de ne pas tourner le dos aux patients, et de ne pas se positionner entre le lit et la fenêtre.

Mais au-delà de ces recommandations, « pour ces soignants, ce sont des patients avant tout, estime Adrien Morcuende. C’est un espace médical, avec une confidentialité maintenue ». Le documentaire qui donne à entendre « des paroles de soignants qu’on ne voit jamais », est en accès libre sur YouTube. Le réalisateur espère prochainement pouvoir traiter des soins des femmes détenues.