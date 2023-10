Obsèques de Dominique Bernard EN DIRECT : Le professeur assassiné fait chevalier de la Légion d’honneur...

08h08 : Un ancien « ami » de l’assaillant veut « honorer la mémoire » du professeur

« Ça me semble important d’y aller, parce que cela concerne la cité scolaire dans laquelle j’ai étudié pendant neuf années de ma vie » et « pour honorer la mémoire de monsieur Bernard », explique Tristan, étudiant de 20 ans. Il dit aussi avoir été « autrefois un ami » de l’assaillant, Mohammed Mogouchkov, 20 ans, avec qui il était en seconde et dont il veut « faire le "deuil" ».