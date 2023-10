Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Arras s’apprête à rendre ce jeudi un dernier hommage au professeur de français Dominique Bernard, poignardé à mort vendredi devant son collège-lycée par un ancien élève radicalisé. Les obsèques de ce professeur de 57 ans, marié à une enseignante et père de trois filles aujourd’hui majeures, débuteront à la cathédrale de la ville à 10 heures, en présence notamment d’Emmanuel Macron et du ministre de l’Education Gabriel Attal. Présidée par l’évêque d’Arras Mgr Olivier Leborgne, la cérémonie religieuse sera retransmise sur grand écran sur la place des Héros, au pied du beffroi. Les cours seront suspendus le matin à la cité scolaire Gambetta-Carnot, théâtre de l’attaque, permettant au personnel et aux élèves d’y assister.

Au Proche-Orient, la journée de mercredi a principalement été marquée par la visite de Joe Biden en Israël. Le président américain a voulu avec ce déplacement joué une double carte diplomatique : affirmer son soutien à son allié israélien tout en rassurant les civils palestiniens de la bande de Gaza assiégée. Sa mission était d’autant plus périlleuse qu’une frappe avait touché mardi soir un hôpital de la bande de Gaza, entraînant de nombreux morts et provoquant la colère de manifestants dans de nombreuses capitales du monde arabe. Finalement, pour calmer un peu les tensions, Joe Biden a réussi à obtenir avec le président égyptien une avancée sur l’aide humanitaire attendue par les Palestiniens à Gaza. Celle-ci va pouvoir commencer à transiter par le passage de Rafah, à partir de l’Egypte voisine.

Pour la treizième fois, Elisabeth Borne a utilisé mercredi le 49.3. Celui-ci a permis de faire adopter la partie recettes du budget 2024 malgré le désaccord de l’opposition parlementaire. Ce « n’est pas une surprise », mais « nous n’avons pas le choix », a défendu Thomas Cazenave, le ministre du Budget. « Les oppositions avaient annoncé qu’elles ne voteraient pas le budget, cela s’est confirmé après 40 heures de travail en Commission [des Finance] et l’examen de 3.000 amendements », « un record », selon le ministre.