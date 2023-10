Le ministre de l’Education nationale « y tient beaucoup ». Le Service national universel pourrait se généraliser, c’est en tout cas ce que souhaite Gabriel Attal qui s’exprime officiellement pour la première fois sur le SNU. « Le déploiement du service universel national » est « un projet auquel je tiens beaucoup », a-t-il lancé au Sénat lors des questions au gouvernement. « Je l’avais lancé en 2018 en tant que secrétaire d’État. Prisca Thévenot [Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse], aujourd’hui le poursuit », a-t-il souligné.

Le ministre a ensuite dit vouloir « profondément en faire un moment clé dans la formation des citoyens en France, ce qui impliquera peut-être de le faire évoluer ». « Mais en tout cas, je crois profondément que nous devons aller vers la généralisation du Service national universel pour que l’école puisse assumer pleinement cette mission et nous en partageons tous, je crois, l’objectif de former une communauté de républicains et de citoyens éclairés et unis », a-t-il conclu.

Sur la base du volontariat

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, le SNU a été lancé en 2019. Il comporte un « séjour de cohésion » et une « mission d’intérêt général ». Il ne concerne pour l’instant que des jeunes volontaires, et sa généralisation se heurte à de vives résistances.

Ses détracteurs s’appuient sur l’avis rendu début 2018 par le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ) qui préconisait qu’il ne soit pas obligatoire, et sur un rapport sénatorial de mars 2023 recommandant de « surseoir » à sa généralisation, en raison du flou et du coût du dispositif. En juin, le gouvernement a annoncé que le SNU serait intégré à partir de mars 2024 au temps scolaire, avec un stage de 12 jours pour les élèves en classe de seconde qui seraient volontaires.