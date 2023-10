Après la « Sortie de route » du printemps dernier, place au « Ramdam sur le macadam ». C’est le nom choisi par les opposants à l’Autoroute A69 entre Castres et Toulouse pour la grande manifestation programmée ce week-end des 21 et 22 octobre, dans un lieu qui n’a pas encore été dévoilé. Pourquoi maintenant ? Dans quel esprit et pour quels enjeux ? 20 Minutes fait le point sur ce nouveau tournant de la mobilisation.

Le long tracé de 53 km, le chantier, et notamment les opérations de terrassement, avance à grands pas. Par endroits, l’autoroute se matérialise carrément. Le concessionnaire Atosca affirme avoir engagé 36 % des fonds prévus et avoir clôturé 70 % des zones du chantier. Pourtant les opposants exigent toujours une « suspension temporaire » de ce dernier, « le temps de mener une expertise socio-économique indépendante » sur l’utilité de l’infrastructure.

Un contexte très tendu

La guerre de la com' fait rage. L’association des maires du Tarn a publié une liste de 900 élus locaux « qui soutiennent le projet », le collectif La voie est Libre (LVEL), fer de lance local de la contestation, affiche, lui, les 85.000 signatures citoyennes de sa pétition en ligne et dégaine ce jeudi un sondage Ifop, dans lequel 61 % des habitants du Tarn et d ela Haute-Garonne se disent défavorables à l'A69. Et sur le terrain, l’affrontement est encore plus musclé depuis que le 1er septembre les abattages d’arbres ont repris nuitamment sous la surveillance des forces de l’ordre. Cette réactivation des tronçonneuses a conduit des opposants, dont Thomas Brail du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA), à se lancer dans une longue grève de la faim, puis de la soif, interrompue la semaine dernière à l’annonce de trois jours de trêve des engins.

🎪CAMP DE SAÏX EST DÉPLOYÉ !



Déploiement du camp debuté, proche de Castres, à Saïx.



Rejoignable dès maintenant pour prêter main forte ! C'est presqu’au même endroit que pour Sortie De Route en Avril.

RDV au lieu dit : La Crémade !



Coordonnées GPS : 43.591, 2.147

Pour venir⬇️ pic.twitter.com/sdFBjjT8pj — La Voie Est Libre (@LaVoieEstLibre_) October 19, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Mais la confrontation a repris de plus belle depuis lundi. Quatorze « écureuils » délogés des arbres par les gendarmes en différents points du tracé ont été placés en garde à vue en trois jours. « C’est une guerre psychologique », affirme un porte-parole de LVEL.

Une manifestation déclarée, mais dans un lieu inconnu

Pressés par le préfet du Tarn de déclarer leur « Ramdam sur le macadam », afin de pouvoir « assurer le bon ordre public et la sécurité des participants », les opposants affirment ce mercredi l’avoir fait. Les organisateurs officiels de la mobilisation sont le syndicat Solidaire et le GNSA. « Nous jouons cartes sur table avec la préfecture », assure Etienne, un membre d’Extinction Rébellion Ce jeudi matin, les organisateurs ont dévoilé les coordonnées GPS du camp, en cours de montage à Saïx, près de Castres.

Lors de la mobilisation du printemps, les inquiétudes sécuritaires étaient vives, après l’épisode violent des mégabassines de Sainte-Soline. Mais la stratégie adoptée par les forces de l’ordre de rester à distance, presque invisibles, des 8.000 manifestants, s’était avérée payante, même si des éléments cagoulés s’étaient glissés dans les rangs.

Un esprit « poétique et festif »

Des Soulèvements de la Terre à la Déroute des routes, en passant par la Confédération paysanne, les nombreuses organisations qui appellent à manifester, espèrent insuffler à cette mobilisation « un esprit poétique et festif ». Concerts, ateliers de cirque, débat… la formule est maintenant bien rodée. Les opposants souhaitent attirer un public familial dans un cortège « poussettes inclusifs ».

Ils comptent aussi sur un gros défilé de tracteurs agricoles et sur des militants prêts à pédaler. Un convoi de vélos doit partir à midi vendredi de la place du Capitole.