De source judiciaire, l’affaire relève davantage de « l’immaturité » que de l’idéologie ou de profils inquiétants. Mais, il n’empêche, trois lycéens haut-garonnais de 15 ans seront bientôt jugés pour « apologie du terrorisme », indique le parquet de Toulouse, confirmant une information de La Dépêche du Midi.

Ces élèves de seconde du lycée Pierre-d’Aragon de Muret, au sud de la Ville rose, ont diffusé la semaine dernière, après l’attaque en Israël mais avant les événements dramatiques d’Arras, des messages à la gloire du Hamas et de Daesh, notamment sur les boucles WhatsApp et Snapchat de leur classe. Des interventions qui ont suffisamment inquiété leurs camarades et les entourages de ces derniers pour déclencher des signalements et décidé le rectorat à donner l’alerte auprès des autorités judiciaires.

Les trois jeunes ont été placés en garde à vue lundi par les gendarmes. Ils ont reconnu les faits et plaidé l’humour déplacé. Présentés mardi à un juge des enfants, ils font l’objet de mesures éducatives dans l’attente de leur procès. Des sanctions ont également été prises par leur lycée.