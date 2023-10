« Bonjour, je suis le directeur du magasin Hyper U, merci de me recevoir. » Drôle d’entrée en matière pour cet entretien d’embauche qui l’est tout autant. Autour de la table ce mardi matin, une dizaine de demandeurs d’emploi s’apprêtent à écouter le pitch de Nicolas Jacques, en recherche perpétuelle de main d’œuvre pour son supermarché de Savenay (Loire-Atlantique). « Un gros magasin certes, mais avec des valeurs fortes », assure le directeur, en quête de bouchers, boulangers, ou autres caissiers. « Ici, on exerce le métier de commerçant humblement, en mettant en avant de la belle marchandise. »

Dans la grande salle de spectacle de la commune où le taux de chômage se situe sous les 6 %, une quinzaine de recruteurs se livrent au même exercice. Pendant sept minutes, avant que la petite cloche ne sonne, ils doivent présenter de la façon la plus dynamique possible leur entreprise, les postes à pourvoir, en mettant en avant tout ce qui permettrait d’attirer ces candidats de plus en plus rares. « C’est au patron de convaincre », résume-t-on au service emploi de la communauté de communes Estuaire et Sillon, qui coorganise l’événement.

Si certains recruteurs peinent à sortir de leur jargon, d’autres sont en pleine opération séduction et brisent la glace en quelques secondes. « On recherche des chauffeurs de tous les âges, avec ou sans permis, hommes comme femmes, lance à la table 8 Gaylord Chotard, responsable recrutement chez Williamson. Vous pourrez travailler le jour ou la nuit, en fonction de vos envies, il n’y a aucun souci là-dessus. Est-ce qu’il y a des gens qui aiment bien rouler parmi vous ? »

Le job dating inversé à Savenay, le 10 octobre 2023 - J. Urbach / 20 Minutes

« Sortir du carcan de l’entretien classique »

Le job dating inversé, voilà comment s’appelle cette nouvelle méthode de recrutement qui tend à se déployer partout en France. A l’initiative de Pôle Emploi, plusieurs rendez-vous de ce type se sont déroulés ces derniers mois. Au Havre, par exemple, les secteurs du transport et de la logistique se sont lancés dans ces « échanges moins formels ». A Besançon, une session spécialement pour les jeunes a eu lieu le mois dernier. Car la formule répondrait à de nombreuses situations. « Les rôles sont inversés, on sort du carcan de l’entretien classique, explique Laurent Barray, directeur adjoint Pôle emploi Trignac. Les candidats, qui recherchent pour beaucoup depuis plus d’un an ne savent pas quelles seront les entreprises présentes et élargissent leur champ des possibles. Les recruteurs, eux, s’ouvrent à des profils plus atypiques et vont davantage parler de leurs valeurs, de leur vision. »

Lors de ces jobs dating inversés, pas vraiment de règles, ni de faux-semblants. Après les pitchs, les quelques minutes d’échanges sont conviviales, et on ne se gêne pas pour parler salaires, horaires, ou véhicule de service. A la fin de la matinée, à Savenay, la soixantaine de participants remettent à Pôle Emploi une petite fiche sur laquelle ils indiquent à quelle(s) entreprise(s) ils souhaitent que leur CV soit transmis. « J’en ai coché une qui m’intéresse beaucoup et que je ne connaissais pas avant ce matin, indique Marie*, en recherche d’emploi depuis cet été. C’est dans mon domaine, l’administratif, mais dans un secteur, le médico-social, dans lequel je n’avais jamais envisagé de travailler un jour. »

« Dépanner de quelques mois »

Alors, le job dating inversé serait-il la formule idéale à l’heure où le plein-emploi est quasi atteint dans plusieurs départements de France ? Pour Francis Boyer, consultant en innovation managériale, il s’agit d’ « une tendance qui ne durera pas ». « L’entreprise s’adapte, c’est une bonne chose, mais même inversé, il y a toujours ce rapport de force, avec des entreprises presque à genoux, ce qui n’est finalement pas très sain. Tant qu’on restera dans ce conformisme, la rencontre entre l’entreprise et le candidat ne marchera pas bien. »

Du côté des recruteurs, on semble apprécier cette expérience jugée originale sans croire au miracle non plus. Samuel Dylis, qui a participé à un événement similaire en juin, a par exemple bel et bien réussi à recruter une personne pour son entreprise Olys propreté, basée entre Nantes et Saint-Nazaire. Problème : cette dernière a entre-temps déjà quitté l’entreprise… « Ça nous a permis de dépanner quelques mois, mais nous avons encore des postes notamment en CDI à pourvoir, rapporte le responsable administratif, qui propose des formations en interne. Au moins, ce type de rendez-vous nous permet de lever certaines idées reçues, et de toucher une centaine de candidats potentiels en quelques heures seulement. Parfois, ça ne convient pas du tout, mais on les encourage à en parler à leurs connaissances, ou à leurs enfants, qui candidateront peut-être pour l’été. »

En Loire-Atlantique, « plusieurs centaines de CV » circulent après ce type d’événement ». L’organisateur Pôle Emploi estime que si seulement 5 à 7 % des candidats ont un retour à l’emploi de longue durée à la suite de ces rencontres, « l’opération est réussie ».