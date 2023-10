Les cours, les activités périscolaires et les transports scolaires sont supprimés, ce mercredi, dans une partie du Gard, en raison de l’épisode cévenol qui menace le département jusqu’à jeudi. L’accueil est toutefois maintenu, dans les établissements.

Des écoles, des collèges et des lycées sont concernés à Alès, Anduze, Bessèges, Brignon, Genolhac, La Grand-Combe, Le Martinet, Le Vigan, Lédignan, Quissac, Salindres, Saint-Ambroix, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Géniès de Malgoires, Saint-Hippolyte du Fort, Saint-Jean du Gard, Sumène et Saint-Martin-de-Valgalgues. La liste complète des établissements où les cours ont été suspendus est disponible ici.

Un nouvel épisode cévenol est prévu jusqu’à jeudi, à l’est de l’Occitanie. Quelque 200 à 300 mm de précipitations sont attendus sur la région d’ici jeudi. Les plus fortes pluies devraient probablement s’abattre sur les Cévennes et le piémont, a indiqué Météo-France. L’Hérault et le Gard ont été placés en vigilance orange pour pluies et inondations.