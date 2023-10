Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Loire-Atlantique a annoncé mardi soir la création de 67 postes de sapeurs-pompiers professionnels d’ici à 2030 dans le département afin de « répondre à la hausse des demandes de secours portée par la croissance démographique ». Ce recrutement, facilité par une augmentation de 3,5 millions d’euros de la contribution annuelle au Sdis (65 millions d’euros au total) votée par le conseil départemental de Loire-Atlantique, intervient dans un contexte tendu avec les pompiers professionnels.

Ceux-ci dénoncent depuis plusieurs mois une dégradation de leurs conditions de travail et un effectif insuffisant pour répondre à la croissance du nombre d’interventions. Celles-ci sont, en outre, accompagnées de plus en plus souvent de violences. Les manifestants, qui étaient réunis bruyamment devant le siège du département mardi matin, réclament une hausse de salaire et la création d’une centaine de postes.

Le compte n’y est pas encore. Le Sdis dit ne pas pouvoir faire mieux sans l’aide du gouvernement. « Si l’État accepte de revoir les modalités de financement des Sdis, le président du conseil d’administration proposera d’augmenter de 67 à 100 le nombre de créations nettes de postes de sapeurs-pompiers professionnels », indique la direction.

Une réorganisation des gardes

Dans ce contexte, le Sdis 44 a également annoncé une réorganisation du dispositif de permanence en journée : « Les pompiers en garde sur l’agglomération nantaise passeront de 91 à 102 et les centres de secours de Clisson, Savenay et Pontchâteau passeront progressivement d’un système d’astreinte à un système de garde, pour garantir un départ immédiat des engins de secours », indique le Sdis. Les effectifs seront, à l’inverse, légèrement réduits la nuit et le week-end, les demandes de secours étant « moins nombreuses ». Une réduction qui inquiète certaines casernes, en particulier à Nantes-Gouzé.

Le Sdis fait également savoir que les gardes de vingt-quatre heures seront progressivement réduites à douze heures pour les équipages des ambulances sur les agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire. Les sollicitations pour des interventions non urgentes seront, par ailleurs, systématiquement facturées.

Les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique assurent près de 80.000 interventions par an, la majorité concernant le secours aux personnes. Le Sdis 44, qui réunit 92 centres d’incendie et de secours, fait travailler 3.900 sapeurs-pompiers volontaires, 800 sapeurs-pompiers professionnels et 350 personnels administratifs et techniques.