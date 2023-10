Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La tension est à son comble au Proche-Orient. Une explosion dont Israël et le Hamas se rejettent la responsabilité a fait mardi soir des centaines de morts dans un hôpital de Gaza et provoqué des condamnations internationales. Le tir a entraîné des manifestations contre Israël dans les rues de Téhéran, Amman, Istanbul, Tunis ou encore à Beyrouth, où des heurts ont eu lieu avec la police. A Ramallah, en Cisjordanie occupée, des affrontements ont éclaté entre des manifestants appelant au départ du président palestinien Mahmoud Abbas et ses forces de sécurité. A la demande de la Russie et des Emirats arabes unis, le Conseil de sécurité de l’ONU va tenir ce mercredi une réunion d’urgence et se prononcera juste avant sur une résolution portée par le Brésil pour tenter de trouver une position commune sur le conflit.

Joe Biden va se livrer ce mercredi à un exercice diplomatique particulièrement périlleux. Le président américain est en effet attendu en Israël alors que le Proche-Orient n’a jamais été aussi proche de l’embrasement. Le tir contre un hôpital de Gaza a fait monter encore la tension obligeant le locataire de la Maison-Blanche à renoncer à se rendre aussi en Jordanie. A Tel-Aviv, le démocrate de 80 ans caresse l’espoir de réussir un difficile double objectif : se présenter à la fois comme le garant de la sécurité d’Israël dans sa guerre contre le Hamas et comme le meilleur espoir des civils palestiniens.

La Nupes a plus que jamais du plomb dans l’aile. Le Parti socialiste a en effet voté dans la nuit de mardi à mercredi un « moratoire sur sa participation aux travaux » de l’alliance de gauche. Le conseil national, réuni pendant six heures, a approuvé cette décision à 54,15 % des voix, dénonçant « la conflictualisation permanente » de La France insoumise. Ce choix fait suite au refus de Jean-Luc Mélenchon et de son cercle rapproché de qualifier le Hamas de « terroriste », après l’attaque sanglante contre Israël. « Olivier Faure rompt la Nupes » : par un tweet en forme d’épitaphe, le leader de LFI avait d’ailleurs pour sa part officialisé dans la matinée la fin de l’alliance, dénonçant un divorce « pour fait personnel à mon sujet à propos d’Israël (et de la) Palestine ».