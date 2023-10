Gérald Darmanin l’avait annoncé l’année dernière : la mobilisation serait « inédite » pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 avec « 30.000 policiers et gendarmes » sollicités chaque jour pour les épreuves. Mais à 267 jours (précisément) du début de l’événement international, pompiers et forces de l’ordre dénoncent « le manque d’anticipation » des institutions sur le sujet.

Les fonctionnaires de police ne savent toujours pas le pourcentage de présence exigée. « Ce n’est pas comme si on avait décidé hier de la tenue des jeux », affirment les organisations syndicales. Mais une chose est sûre : il n’y aura pas de vacances pour tout le monde. C’est d’ailleurs ce que viennent d’apprendre les sapeurs-pompiers, à travers des notes de service. Les vingt et un jours de congé auxquels ils ont habituellement droit seront « refusés, annulés ou modifiés » l’été prochain. Et en échange ? « Absolument aucune compensation n’est prévue pour l’instant », déplorent les syndicats.

« On a aussi besoin de repos »

Pour les policiers et les pompiers, qui reconnaissent l’importance des JO, c’est la manière de faire qui ne passe pas. « C’est un événement majeur pour notre pays et on se doit d’être présent. On a d’ailleurs toujours répondu présent, en période de crise comme de célébration, mais on ne veut plus continuer de le faire à n’importe quel prix », s’exclame Manuel Coullet, secrétaire national de Sud Sdis.

« Ces derniers mois, il y a eu les manifestations contre la réforme des retraites, celles en lien avec la mort de Nahel, puis les compétitions sportives, ajoute Sébastien Gendraud secrétaire départemental SGP Police du Rhône. Et puis, on vient de passer en “alerte urgence attentat”. Il y a toujours des événements. On est alors constamment surmobilisés. Mais on a aussi besoin de repos ! Il ne faut pas croire que c’est sans impact sur les équipes. »

En plus des JO, des interventions « courantes » à gérer

Même constat dans les casernes. « Les besoins sont énormes, souligne Manuel Coullet. On l’a vu dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. Pour un match à Saint-Etienne, 300 personnels sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Lors des JO, on sait déjà que ce sont les départements qui n’accueillent pas d’épreuves olympiques qui viendront en renfort dans les territoires voisins. » Chez les policiers, « Paris va piocher dans les effectifs en province », affirme Sébastien Gendraud qui précise que des promotions entières seront affectées directement en Ile-de-France pour l’été.

Manuel Coullet reprend : « Il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, il y aura aussi toutes les interventions courantes qui continueront d’avoir lieu. Et surtout, des grandes catastrophes, comme les feux de forêts, les épisodes de grêles, de tempêtes, qui se sont intensifiées ces dernières années et deviennent de plus en plus fréquentes. »

« La goutte de trop »

En plus du stress ou de l’anxiété généré par ce manque d’anticipation, les policiers et pompiers insistent sur les problèmes d’organisation familiale de cette décision. « Comment vont faire les collègues avec des enfants ? Et ceux qui ont déjà effectué des réservations ? Tout le monde se retrouve en grande difficulté », souligne l’adjoint national de Sud Sdis.

Au-delà du principe, les organisations syndicales aimeraient « un geste de reconnaissance de l’administration ». « Comme des réunions de travail sont toujours en cours, on a encore espoir qu’il y ait des assouplissements pour le taux de présence, explique Sébastien Gendraud. Mais on essaie de négocier pour avoir nos heures supplémentaires défiscalisées et éventuellement, une prime “Jeux olympiques” pour notre mobilisation. Tous les collègues ne pourront pas repartir en vacances derrière. Pour nous, c’est la moindre des choses car c’est comme ça que fonctionnent toutes les autres instances. » Sans réponse positive de la part des institutions, les organisations syndicales réfléchiront à une mobilisation.

Les pompiers eux, ont déjà déposé un préavis de grève pour la période du 26 juillet au 11 août prochain. Manuel Coullet se dit cependant « prêt à en discuter » et à « faire des efforts ». « Cette histoire de vacances, c’est la goutte de trop après un cumul d’années de mépris », affirme-t-il. Ainsi, le préavis de grève s’inscrit aussi dans « le cadre de toutes les discussions autour de la réforme des retraites », précise-t-il.