Une journée d’émotion et de réflexion après le drame. Lundi, les enseignants de collège et de lycée ont pu se retrouver avec leurs collègues en début de matinée pour parler du professeur Dominique Bernard, tué vendredi à Arras par un ex-élève radicalisé. Un moment nécessaire pour tous, selon Cédric, professeur d’anglais dans un collège à Bordeaux : « C’est la première fois que le ministère nous accorde un temps de parole après un tel drame. C’était très utile, notamment pour préparer la minute de silence avec les élèves ».

Et chacun avait besoin de retrouver ses collègues : « C’était une forme de catharsis collective pour partager l’émotion », souligne Sophie Vénétitay, enseignante en SES et secrétaire générale du Snes-FSU. Un sentiment partagé par une autre Sophie, prof d’anglais en collège, qui a eu bien du mal à venir dans son établissement lundi matin : « Lors des deux heures, on s’est senti entouré. On avait besoin de faire bloc, d’être une équipe ». « C’était encore plus dur que pour Samuel Paty », ajoute Anne, enseignante dans le secondaire. Dans le collège de Julie, prof de français à Paris, c’était plutôt la colère qui dominait : « On s’est demandé pourquoi le gouvernement n’a pas appelé tous les Français, en entreprise, dans les administrations ou chez eux, à faire une minute de silence. Quand un enseignant est assassiné, c’est la République qui est attaquée. »

L’occasion pour les chefs d’établissements de parler des mesures de sécurité

Ces deux heures ont aussi servi à certains, comme Charles, de partager leurs peurs : « Les lycées sont des passoires. N’importe qui y entre », estime-t-il. Les enseignants ont donc pu discuter de la sécurité des établissements avec leur hiérarchie. « Notre proviseur nous a rappelés quelles étaient les précautions pour éviter les intrusions dans le lycée », explique Thierry, professeur en lycée professionnel à Arras.

Dans le primaire, le temps d’échange entre les enseignants n’était pas prévu à 8 heures, mais lors de la pause méridienne. Ce que déplore Caroline, professeure des écoles : « J’ai été en colère de cette différence de traitement avec le second degré. Les élèves que l’école maternelle et élémentaire accueille sont très jeunes. Eux aussi méritent que leurs enseignants se recueillent, et a minima se concertent pour savoir quels mots, quelle démarche, quel temps… mais non ! » Même réaction pour Laurence : « Je me suis retrouvée seule dans ma classe le matin. Et lors de la pause déjeuner, nous avons eu un debrief avec mes collègues et la psychologue scolaire. » Nicolas, enseignant en primaire, estime aussi n’avoir pas eu assez le temps d’échanger avec ses collègues. « La garderie nationale a bien joué son rôle dès 8 heures lundi matin. À croire que l’empathie n’existe que dans le secondaire. »

« Je pourrai être ce monsieur »

Une fois devant leurs élèves, les enseignants du secondaire ont souvent constaté qu’ils avaient vu la vidéo de l’assaillant dans la cour de récréation. « Certains étaient choqués et voulaient en parler. D’autres pas du tout », indique Thierry. Ils ont aussi dû répondre à leurs questions : « Certains m’ont demandé pourquoi les terroristes s’en prenaient aux enseignants. D’autres souhaitaient savoir à quoi servait une minute de silence, et quelques-uns m’ont demandé comment j’allais », raconte Sophie Venetitay. Franck, enseignant en lycée pro, a lui refusé d’évoquer l’attentat : « Je ne veux pas et je ne le ferai pas. On masque sous une pluie d’hommages les vrais problèmes de l’école, miroir d’une société qui se perd. Je pourrai être ce monsieur. Mais je n’ai pas peur et je continuerai à envoyer du lourd quand cela sera nécessaire », explique-t-il.

A 14 heures, une minute de silence « en mémoire des victimes des attentats commis contre notre école » a ensuite eu lieu dans les collèges et lycées. En primaire, ce temps d’hommage et de recueillement a parfois pris d’autres formes, pour tenir compte de l’âge des élèves. Un moment de recueillement précédé de discours forts. « La principale a d’abord fait un discours rendant hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, elle a rappelé l’importance de la compassion », raconte Cédric. « Le proviseur a lu le texte écrit par la collègue de Dominique Bernard, c’était très beau. Il a aussi parlé des personnes invisibles de l’établissement qui étaient là pour protéger les élèves, comme les agents de services. Ces derniers ont été applaudis après la minute de silence », raconte Thierry.

« On avait l’impression de faire cœur avec la Nation, c’était très fort »

Sophie, elle, a fait ce moment de recueillement dans sa classe pour préserver l’intimité des élèves : « On avait l’impression de faire cœur avec la Nation, c’était très fort ». Une minute de silence bien respectée par les élèves. « Je les ai trouvés très dignes et très respectueux. Ils avaient saisi la gravité du moment », souligne Sophie Vénétitay. Cependant, 179 élèves ont « fait le choix » de « perturber ce recueillement », a déclaré Gabriell Attal ce mardi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Des actes punis immédiatement : « Ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ces élèves, 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d'entre eux, qui relèvent de l'apologie du terrorisme, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires », a précisé le ministre.

Et ce temps de recueillement a souvent déclenché de nouvelles questions chez les élèves. « Certains ne font pas la différence entre islam et islamisme, c’est important de répondre à leurs questions sur le sujet », insiste Cédric. « Mes élèves m’ont parlé de Samuel Paty. Ils avaient besoin de faire le lien entre les deux drames », raconte Sophie. Une journée d’hommage d’autant plus essentielle que les vacances de la Toussaint démarrent ce vendredi. « Si on n’avait pas vécu ce lundi ensemble, on aurait ruminé pendant deux semaines », déclare Thierry.