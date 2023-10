Des épaves ressurgissent du passé. Après quinze jours d’exploration, le récent travail de recherches sur les épaves de bateaux de l’opération Dynamo a livré ses résultats, la semaine dernière. Le Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm), en partenariat avec le service anglais de gestion du patrimoine Historic England, a pu localiser avec précisions et certitudes une trentaine d’épaves au fond de l’eau.

L’opération Dynamo est l’un des évènements déterminants du début de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de l’évacuation, à travers la Manche, de 338.226 soldats alliés alors encerclés par l’armée allemande dans la « poche de Dunkerque ». Du 26 mai au 4 juin 1940, des navires militaires, de transport, de pêche, de service mais également des bateaux de plaisance ont été utilisés pour mener à bien cette opération.

Trois navires de 1940 retrouvés

Plus d’un millier de navires, sous pavillon de huit pays, ont parcouru le détroit du pas de Calais lors des neuf jours et neufs nuits qu’a duré l’évacuation. Pas moins de 305 unités ont été perdues lors de cette opération et certaines n’avaient, jusqu’alors, laissé aucune trace.

Grâce à un sondeur multifaisceau et un sonar à balayage latéral, 27 épaves de navires perdus durant l’opération militaire de 1940 ont été retrouvées et étudiées. « Douze d’entre elles ont été relocalisées avec précision, les vestiges se trouvant entre 100 m et 1.800 m des coordonnées connues au départ, annonce la Drassm, dans un communiqué. Les 15 autres se trouvent à l’emplacement attendu. Quatre sites, aujourd’hui détruits ou ensablés, ont été recherchés sans succès. »

Cerise sur le bateau, 19 épaves, jusqu’alors non répertoriées, ont pu être découvertes. « Après analyse, il s’avère que trois de ces sites pourraient correspondre à des navires de Dynamo, au vu de leur emplacement, cohérent avec les archives, de leurs dimensions et de leur nature », souligne encore le Drassm.

A partir de 2024, des plongées d’expertises sont d’ores et déjà envisagées pour « collecter des éléments de détails » sur ces navires au destin historique.