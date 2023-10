Après la mort de Dominique Bernard, professeur de lettres, vendredi, à Arras (Pas-de-Calais), Guy Lauret, le maire de Vendargues (Hérault), près de Montpellier, a écrit à Emmanuel Macron, pour s’indigner qu’il n’y ait « aucune amélioration sur le fond », malgré les drames. « Nos concitoyens en ont assez de ce climat général d’insécurité, clame l’élu. Ils sont désabusés. Ils ne comprennent pas comment il peut encore exister (…) de telles failles législatives », alors que le suspect était fiché S, et qu’il n’a pas été expulsé.

« Monsieur le Président, vous ne pouvez être tenu responsable de tout, et toutes ces situations inconcevables (…) existaient bien avant votre élection. Mais vous êtes en exercice, et vous devez agir pour que nos concitoyens retrouvent espoir et goût à la vie. »

« Assez de prononcer et d’écouter les mêmes discours »

Pour Guy Lauret, « nous en avons assez d’allumer des bougies ! Nous en avons assez des minutes de silence ! Nous en avons assez de déposer sur les lieux des attentats des couronnes en mémoire des victimes ! Nous en avons assez de prononcer et d’écouter toujours les mêmes discours qui ne permettent aucune amélioration sur le fond ! »

Lundi, trois ans après la mort de Samuel Paty, les drapeaux ont été mis en berne, sur le fronton de la mairie de Vendargues. Mais il n’a pas proposé à ses habitants de se réunir pour se recueillir, devant l’hôtel de ville. « Pour toutes les raisons que j’ai citées », écrit-il.