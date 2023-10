Aiguille à la main, elle pique minutieusement l’ourlet du jean avant de le reprendre à la machine. Une machine à coudre industrielle que Natalia ne maîtrise pas encore sur le bout des doigts. « C’est encore un peu difficile mais j’apprends chaque jour », sourit-elle, impressionnée par la vitesse et la précision de son nouvel outil de travail. Dans sa vie d’avant, cette femme originaire de Donetsk en Ukraine était économiste. Mais aussi couturière à ses heures perdues. « Je confectionnais des tabliers pour des restaurants », raconte-t-elle. Contrainte de fuir son pays en guerre, là voici désormais mécanicienne en confection. Une activité salariée qu’elle exerce au sein de l’association Espero Bretagne qui a ouvert début octobre son atelier de couture en insertion dans les locaux de Comme un établi, une manufacture d’artisans implantée au nord de Rennes.

Les femmes réfugiées recrutées par l'association ont déjà toutes une expérience dans la couture. - J. Gicquel / 20 Minutes

Comme Natalia, six autres réfugiés, cinq femmes et un homme, ont été recrutés par Marion Levesque, coordinatrice de l’association. « Nous ne formons pas des gens à la couture, explique-t-elle. L’objectif pour nous est d’accompagner des personnes qui ont déjà une expérience dans la couture pour leur permettre par la suite de s’insérer socio-professionnellement. » En Île-de-France, l’association Espero mène déjà ces actions depuis 2021 dans un atelier à Anthony. Sur le même modèle, l’antenne bretonne s’est montée « pour valoriser le savoir-faire » de ces couturières réfugiées et éloignées de l’emploi.

La filière textile relocalise et recrute

C’est le cas de Marielou qui tenait une boutique de robes pour petites filles en Guinée. En France depuis dix ans, elle n’a depuis pas retrouvé de travail de couturière, se contentant juste d’aider ses compatriotes en leur faisant « quelques retouches. » Encore « en rodage » comme toute l’équipe, elle confectionnera bientôt des vêtements et des accessoires haut de gamme et même de luxe. « Nous répondons pour l’instant à des commandes d’entreprises locales de textile qui sous-traitent ou de jeunes créateurs locaux qui lancent leur collection », indique Marion Levesque.

Accompagnées pendant deux ans par l’association, ces femmes, qui bénéficient aussi de trois heures de cours de français chaque semaine, exerceront ensuite leur talent dans des entreprises de la région. « C’est en tout cas l’objectif, souligne la coordinatrice de l’association. Il y a en tout cas des débouchés dans le secteur textile qui a commencé à relocaliser sa production avec de forts besoins de recrutement, notamment en Bretagne. »

L’association compte lancer sa propre marque

Lauréate du budget participatif du département d’Ille-et-Vilaine, avec à la clé un joli chèque qui lui a permis d’acheter une quinzaine de machines à coudre, l’association Espero Bretagne prévoit aussi à terme de lancer sa propre marque de vêtements et d’accessoires. Avec toujours une démarche d’upcycling. « Nous sommes une association à impact social mais aussi environnemental car nous travaillons à partir de tissus invendus que nous récupérons auprès d’entreprises locales », précise Marion Levesque.

Pour l’inauguration de son atelier mi-novembre, Espero Bretagne ouvrira également ses portes à des créateurs exilés pour un défilé de mode.