Le plus haut niveau du plan Vigipirate a été activé. Et la sécurité va être renforcée dans les transports publics sur tout le territoire français, a annoncé ce lundi le ministre des Transports Clément Beaune. « Vigilance renforcée après le passage en Vigipirate urgence attentat : traque des bagages abandonnés, patrouilles plus fréquentes, messages d’alerte pour appeler chacun à la vigilance… Nous agirons encore davantage dans les prochains jours », a écrit le ministre sur le réseau social X (ex-Twitter) sans plus de précisions.

Le ministre a indiqué avoir réuni dans l’après-midi « les opérateurs de transport, d’Ile-de-France » avec Valérie Pécresse, présidente d’Ile-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité organisatrice des transports franciliens « et de toute la France, pour renforcer notre sécurité ».

Réunion avec les acteurs du transport en commun français

Parmi les participants, étaient représentés à cette réunion, la SNCF, la RATP, l’Union des aéroports français (UAF), la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), les Aéroports de Paris (ADP), l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), la Fédération nationale des transports de voyageurs (autocars), a précisé une source ministérielle.

Le gouvernement a activé vendredi le niveau urgence attentat du dispositif Vigipirate, le plus élevé à la suite du meurtre de Dominique Bernard, professeur de français dans un lycée d’Arras, poignardé par un ancien élevé radicalisé.