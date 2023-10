Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que la France pleure le professeur Dominique Bernard, tué vendredi à Arras dans une attaque au couteau, la Belgique est, elle aussi, à nouveau frappée par le terrorisme. Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées et une troisième victime blessée, lundi soir à Bruxelles, par un homme armé qui a pris la fuite en scooter, un « lâche attentat » selon le Premier ministre belge Alexander De Croo. Emmanuel Macron a pour sa part évoqué une « attaque terroriste islamiste » après une soirée où la capitale belge a connu angoisse et confusion, notamment avec le confinement de 35.000 supporteurs belges et suédois dans le stade Roi Baudouin. Selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, « le suspect est un Tunisien de 45 ans qui a demandé l’asile dans notre pays en novembre 2019 ». « Il était connu des services de police pour des faits suspects : trafic d’être humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l’Etat ».

Les plus jeunes vont aussi avoir le droit à leur piqûre. La campagne annuelle de vaccination contre la grippe démarre ce mardi en France, avec une nouveauté par rapport aux années précédentes : l’ouverture à tous les enfants de plus de deux ans. Elle se déroulera jusqu’au 31 janvier 2024 et « sera menée conjointement à la campagne de vaccination contre le Covid-19 », annonce l’Assurance maladie. Le vaccin ne sera par contre remboursé qu’aux deux tiers pour les enfants, contrairement aux autres publics habituellement ciblés, notamment tous les plus de 65 ans, pour qui il est gratuit.

De Washington à Pékin, en passant par Bruxelles, Paris, Ankara ou encore Moscou, le risque d’un embrassement généralisé du Proche-Orient inquiète. Et le dernier message de Téhéran ne va pas dans le sens de l’apaisement. L’Iran a en effet averti lundi d’une possible « action préventive » contre Israël « dans les prochaines heures », au moment où l’armée israélienne se prépare à déclencher une offensive terrestre dans la bande de Gaza dans sa guerre contre le Hamas. Cette menace n’est toutefois pas une surprise. Téhéran a averti à plusieurs reprises qu’une invasion terrestre de la bande de Gaza entraînerait une riposte sur d’autres fronts. L’Iran a par ailleurs applaudi l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, tout en précisant qu’il n’était pas impliqué dedans.