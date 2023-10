Trois gardes à vue ont été levées lundi dans l’enquête sur l’attentat perpétré à Arras (Pas-de-Calais) vendredi, qui a coûté la vie au professeur de français Dominique Bernard et fait trois blessés. Parmi les trois gardes à vue levées figure celle de la petite sœur de l’assaillant, née en 2005.

Selon l’avocat de la jeune fille, Mikaël Benillouche, elle a dit être « horrifiée par les agissements de ses frères » et « ne comprend pas pourquoi son frère [Mohammed M.] s’en est pris à ce collège ». Devant les enquêteurs, elle a raconté avoir « vu son frère Mohammed devenir de plus en plus dur dans sa pratique de l’islam » et l’a dépeint comme « violent ». Mohammed M. « annonçait à la famille l’heure de la prière, ne parlait pas à (sa sœur) car il la trouvait trop insérée », a précisé Mikaël Benillouche. Selon Le Parisien, un oncle de l’assaillant et un détenu, Maxime C., sont les deux autres personnes dont la garde à vue a été levée.

Le procureur s’exprimera mardi

Onze personnes en tout, dont deux frères de Mohammed M., étaient en garde à vue lundi matin à la Sous-direction antiterroriste de la police judiciaire (Sdat) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), selon une source policière.

Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard doit s’exprimer mardi à 14 heures au tribunal judiciaire de Paris pour faire un point sur l’enquête ouverte vendredi notamment pour assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste.