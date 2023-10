La réaction du gouvernement a presque été immédiate. Trois jours après l’attentat perpétré dans un lycée d’Arras, le ministre de l’Intérieur a fait passer un télégramme aux préfets pour demander l’ « expulsion de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement ». Un vœu qui émanait du président lui-même : Emmanuel Macron réclamait à ce que soit passé au peigne fin le fichier des personnes radicalisées, afin de s’assurer qu’il n’ait pas eu « d’oubli » dans l’examen des procédures. Et ainsi éviter que le drame qui a conduit à l’assassinat de Dominique Bernard, professeur de lettres, ne se reproduise.

Le principal suspect, Mohammed M., un Russe de 20 ans arrivé en France à l’âge de 5 ans, était en situation irrégulière. Sa demande d’asile ainsi que son recours avaient été rejetés en 2021 et en 2022. Il faisait l’objet depuis cet été d’un « suivi actif de la DGSI » en raison de sa radicalisation. Début octobre, bien qu’aucune infraction n’ait pu être constatée malgré des filatures et sa mise sur écoute téléphonique, il a été fiché S et inscrit au fichier des personnes radicalisées. C’était onze jours avant son passage à l’acte.

« Aucun étranger n’est inexpulsable »

Dans son télégramme, le ministre de l’Intérieur a demandé à ses préfets de réunir dès mardi les groupes d’évaluation départementaux, afin d'« évaluer la situation administrative de tous les étrangers suivis par les services de renseignement au titre de l’islam radical ». Surtout, il réclame qu’ils engagent « systématiquement » des procédures d’éloignement ou d’expulsion. Et ce, qu’il soit en situation régulière ou irrégulière. « Hormis les mineurs, aucun étranger n’est inexpulsable », pose d’emblée Me Stéphane Maugendre, avocat spécialiste du droit des étrangers. Pour autant, le conseil appelle à se méfier des discours « globalisants ». « Chaque situation s’évalue au cas par cas, c’est d’ailleurs ce que le ministre de l’Intérieur a demandé à ses services de faire. »

Concrètement, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) compte 20.120 fiches, mais seules 5.100 sont actives, a indiqué ce lundi, en marge de la réunion de sécurité à l’Elysée, Gérald Darmanin. Ce fichier, a-t-il précisé, mêle « des gens dangereux et des gens qui sont signalés comme étant en lien potentiel avec des personnes dangereuses, qui ne sont donc pas de la même nature. » En clair, se côtoient des gens dont la radicalisation est effective et documentée, parfois accompagnée d’actes, et d’autres dont elle est beaucoup plus évanescente, dont le fichage peut-être lié au seul lien de parenté avec un autre fiché.

193 fichés « dangereux » en « voie d’expulsion »

Selon le ministre, 489 personnes « dangereuses » et en situation irrégulière se trouvent officiellement sur le territoire. Parmi elles, près de 300 sont actuellement privées de liberté : 214 sont en détention ou en hôpital psychiatrique, 82 sont assignées à résidence. Celles-ci ne sont donc pas expulsables immédiatement. Reste donc 193 étrangers considérés comme dangereux et actuellement « en voie d’expulsion ». Selon l’entourage du ministre, 85 d’entre eux « ne sont sans doute plus sur le territoire », même si une « vérification au cas par cas » sera menée.

Voilà pour ceux dont la dangerosité a déjà été détectée. En parallèle, une « vérification au cas par cas » doit permettre de « repeigner » la situation de 2.852 étrangers en situation régulière inscrits au FSPRT, poursuit l’entourage du locataire de la place Beauvau. C’est principalement leur situation qui sera examinée lors des groupes d’évaluation. S’ils venaient à être considérés comme « une menace à l’ordre public », leur titre de séjour pourrait alors être retiré en vue d’une expulsion. « Plus la personne a des attaches sur le territoire – si elle vit en France depuis longtemps, si elle y a fondé une famille… , plus le degré de trouble qu’elle représente doit être élevé pour que son expulsion soit décidée. C’est une analyse proportionnelle », explique Me Stéphane Maugendre.

Des expulsions encadrées par le droit européen

Même sous le coup d’un arrêté d’expulsion, les personnes visées peuvent faire valoir leur cas devant le tribunal administratif. Impossible en effet de renvoyer chez elle une personne qui risque la peine de mort ou la torture dans son pays d’origine. Et ce, quel que soit le risque qu’elle représente. « Si on estime qu’elle représente un danger pour la société française, il existe d’autres mesures, notamment l’assignation à résidence avec un pointage tous les jours, voire plusieurs fois par jour », poursuit l’avocat spécialisé.

La question se pose tout particulièrement pour les ressortissants russes, dont le ministre de l’Intérieur a demandé aux préfets une attention particulière. Selon Gérald Darmanin, 59 Russes, en grande majorité des Tchétchènes, sont suivis par les services spécialisés. Parmi eux, une quarantaine est privée de liberté et une vingtaine expulsable. Mais la France a été condamnée à deux reprises l’an dernier par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour avoir expulsé – ou voulu le faire – deux ressortissants Tchétchènes, les exposant ainsi à la torture ou à des traitements inhumains. Le locataire de la place Beauvau a fait savoir qu’il souhaitait reprendre les négociations avec la Russie sur ce point « pour pouvoir reprendre les expulsions des personnes fichées S particulièrement dangereuses qui sont sur notre territoire national ». Celles-ci avaient été ouvertes en 2020 et interrompues par la guerre avec l’Ukraine.