Il a pour nom de code « Breizhflix », en référence à la célèbre plateforme de streaming. A la rentrée de septembre 2024, la région Bretagne va expérimenter un ticket de transport unique et illimité pour les jeunes de moins de 26 ans. L’annonce a été faite jeudi à Rennes par Michaël Quernez, vice-président en charge des mobilités, à l’occasion de la session du conseil régional qui était largement consacrée aux mobilités.

Ce billet, qui devrait être déployé sur tout le territoire en janvier 2025, sera valable sur les trains, les cars et les bateaux du réseau BreizhGo. Il sera également possible d’y ajouter en option un abonnement à un réseau urbain comme le Star à Rennes ou Bibus à Brest. Le prix de ce ticket unique qui doit offrir « plus de libertés aux jeunes », selon Michaël Quernez, n’a pour l’heure pas été fixé. C’était l’une des promesses du président de région Loïg Chesnais-Girard lors de la campagne des régionales en 2021.

Début septembre, le ministre des Transports Clément Beaune avait également annoncé la volonté du Gouvernement de mettre en place un pass rail comme cela existe déjà en Allemagne. S’il voit le jour, ce titre de transport permettrait à ses détenteurs de voyager en illimité dans les TER, les Intercités et les transports urbains pour 49 euros par mois.