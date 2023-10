Derrière la lourde porte cochère, un lieu paisible comme Marseille sait en dévoiler. Une volée d’escaliers mène à une cour arborée, puis à des bâtiments en partie occupés aujourd’hui par le service formation de la Ville et l’université du temps libre. C’est dans ce cadre presque hospitalier, qui a d’ailleurs accueilli les familles des victimes après l’effondrement de la rue de Tivoli, que devrait ouvrir début 2024 la « salle de shoot » marseillaise. Après des mois à chercher un lieu, ce sera au 210 boulevard de la Libération donc, à une quinzaine de minutes à pied de la gare Saint-Charles.

« Pour nous, c’est inadmissible », lâche Sofiene, patron du bar-tabac L’Hippocampe, qui s’inquiète de voir remonter des Réformés « des gens en manque ». « Cela va être le passage toute la journée ici, déplore-t-il. Les élus du 1-7 ont refusé cette salle, ils ont voulu la faire du côté du cours Julien, refusé aussi. Ils ont vu que c’est un quartier tranquille ici, que les gens ne bougeaient pas. Mais on va faire une pétition. On s’est consultés avec les commerçants, les riverains, le CIQ (comité de quartier). »

Un numéro vert

Rendez-vous a été donné à deux pas de là ce lundi soir, avec une pétition à signer sur place. En ligne, elle a déjà rassemblé plus de 300 signatures. « Mais quelle bonne idée ! A deux minutes à pied des crèches, écoles, collèges et lycée ! C’est vraiment l’emplacement idéal ! », réagit l’un de ses signataires.

« Les inquiétudes sont légitimes, on comprend tout à fait les gens en stress ou qui se posent des questions par rapport à la valeur de leur bien », entend Stéphane Akoka, directeur de l’association ASUD Mars Say Yeah qui porte ce projet de salle de consommation à moindre risque. Le projet attend encore l’arrêté du ministère de la Santé officialisant le choix du lieu d’implantation. « Ce lieu va nous permettre d’accueillir dans des conditions dignes des personnes qui n’ont pas de chez eux et vont consommer dans la rue, dans des squatts ou des parkings sous-terrains, poursuit Stéphane Akoka. C’est un public avec lequel nous travaillons depuis des années. »

« Nous allons aller à la rencontre des habitants, assure-t-il. L’idée est qu’ils puissent avoir un interlocuteur réactif sept jours sur sept, que lorsqu’il y a le moindre souci, les gens puissent appeler. » Un numéro vert doit être mis en place dans la semaine et, une fois l’établissement créé, les financements libérés pour recruter six médiateurs pour les usagers et les riverains. « Du fait de la cour, il n’y aura pas de stationnement sur le boulevard », avance aussi Stéphane Akoka, qui estime de 80 à 100 le nombre de personnes attendues chaque jour au sein de la structure.

« C’est toujours la même histoire »

Claude, 66 ans, a toujours habité le quartier et connaît bien ce bâtiment « Je suis très partagée, confie-t-elle. Non pas sur le lieu, il en faut bien un et où qu’il soit il y aura toujours des pour et des contre, mais plus sur le dispositif en lui-même. Il ne faudrait pas que ce soit une rustine momentanée. La question, pour moi, c’est que si les gens ont besoin de ça, c’est qu’ils ne vont pas bien, et ça, c’est plus sans solution. » « Après, ce n’est pas plus mal que cela soit chez-nous, ajoute-t-elle. C’est un quartier encore très mixte, pour l’instant. »

« Pour l’instant », Bruno, 38 ans, « n’en pense pas grand-chose. » « Avec tous les toxicos qui traînent aux Réformés, je me dis que ce n’est pas plus mal qu’ils aient un endroit pour faire ce qu’ils ont à faire, ajoute le Marseillais. Après, je n’ai pas de crainte de tout ça, de leur façon de héler les passants quand ils sont en état second. Je suis un adulte. » Bruno pense en revanche à sa fille de 9 ans, à qui il fera peut-être prendre un autre chemin pour aller seule à la danse. « C’est toujours la même histoire, continue-t-il. On est pour, mais on préférerait que ce ne soit pas en bas de chez soi. » Philosophe, le trentenaire demande ainsi « à voir comment les choses se font ».