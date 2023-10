Un mal généralisé. Depuis la rentrée de septembre, les établissements scolaires ont été la cible de 168 alertes à la bombe, a dénoncé lundi Gabriel Attal, en visite dans un collège parisien trois jours après l’assassinat d’un professeur à Arras. Ces alertes ont touché tout le territoire.

« C’est inadmissible et intolérable. Ce sont des menaces qui visent à intimider, à faire peur », s’est indigné le ministre de l’Education nationale. « Je veux être extrêmement clair et ferme sur ce sujet », a-t-il ajouté. « A chaque menace, à chaque alerte, il y a des signalements qui sont faits à la justice, il y a des enquêtes (…) et nous avons identifié un certain nombre des auteurs ».

Une « levée de doute » en cours à Arras

D’autant que ces alertes entraînent la mise en place d’un « protocole très strict à respecter », comme l’expliquait à 20 Minutes Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale, il y a quelques semaines.

Pour la cité scolaire d’Arras, « la levée de doute est toujours en cours », a déclaré Gabriel Attal, qui s’exprimait en milieu de journée, mais « élèves et enseignants devraient pouvoir rejoindre leur établissement en début d’après-midi ».