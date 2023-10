Ce lundi, l’inauguration du square Samuel Paty dans le quartier Caudéran de Bordeaux, trois ans exactement après l’assassinat du professeur d’histoire, a forcément eu une coloration particulière. Ce vendredi un autre enseignant, Dominique Bernard, a été poignardé mortellement à Arras par un ancien élève radicalisé et c’est un double hommage qui a été rendu à l’occasion du dévoilement de la plaque qui rebaptise ce parc bordelais.

Sous un soleil automnal, les élèves de CE2 de l’école Paul-Lapie, voisine du square, ont récité à plusieurs voix le poème Liberté de Paul Eluard, avant que des élèves du conservatoire n’entonnent au violon, un air composé pour l’événement. Les mines étaient graves et concentrées. La rectrice a dû contenir son émotion pour poursuivre son discours. « Ils incarnent, pour reprendre la belle expression de Robert Badinter ces héros tranquilles, ces héros anonymes, ces enseignants qui se battent tous les jours pour faire valoir auprès de leurs élèves ces valeurs de la République auxquelles nous sommes si attachés et qui sont le ciment de notre vivre ensemble », a commenté Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux.

C’est la commission municipale de viographie du 5 septembre 2023 qui a décidé à l’unanimité de baptiser le square Caudéranais du nom du professeur d’histoire. Le maire a souligné qu’il avait souhaité que le délai permettant d’honorer une personnalité après son décès passe de cinq à trois ans. Le nom du professeur d’Arras pourrait lui aussi se retrouver prochainement graver sur un bâtiment public ou un parc de la ville.

Sécurité renforcée près des écoles

Dans tous les établissements scolaires, la sécurité a été remontée d’un cran après le drame de vendredi. « Le niveau de vigilance est renforcé : on contrôle les identités des personnes extérieures, on fait ouvrir les sacs, détaille Anne Bisagni-Faure, la rectrice de Bordeaux. On est très vigilants par rapport aux propos inappropriés sur les réseaux sociaux et on surveille également les attroupements ». Pour ce qui est de renforcer de façon plus durable la présence des personnels éducatifs au sein des établissements, elle répond qu’il faudra réagir « au cas par cas ».

Dans quelques minutes, le maire de #bordeaux va inaugurer le square #samuelpaty, à Cauderan, trois ans jour pour jour après la disparition de l’enseignant. pic.twitter.com/Dq4QWKEXVT — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) October 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ce lundi, de 8 heures à 10 heures, dans les établissements du second degré, ce temps a été banalisé pour permettre aux enseignants d’échanger et de préparer leurs retours en classe. « On n’a pas laissé seuls les professeurs, assure la rectrice. On les a aidés à qualifier les actes et à faire que la parole des élèves se libère. »

Un numéro d’écoute a été mis en place, comme dans chaque académie, et 15 à 20 appels ont été reçus ce week-end. Certains ont échangé avec les équipes du rectorat et d’autres ont été orientés vers le service d’écoute psychologique, proposé en partenariat avec la MGEN. L’intersyndicale FSU, FO, CGT Educ’Action, SUD-Education, SNALC appelle, elle, à un rassemblement ce lundi à partir de 18 heures, sur le Parvis des Droits de l’Homme à Bordeaux, en soutien « à l’ensemble de la communauté éducative, aux élèves, aux familles et aux victimes. »