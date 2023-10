Ils devaient se rendre à Strasbourg, où se trouve le Parlement européen, mais ont atterri à Disneyland Paris… Une erreur d’aiguillage a envoyé plusieurs parlementaires européens, qui venaient de Bruxelles, au pays de Mickey ce lundi, d’après l’un des porte-paroles du Parlement européen, Emmanuel Foulon sur X (anciennement Twitter). Ce dernier, contacté par 20 Minutes, précise que la session plénière du Parlement européen se tient à Strasbourg cette semaine et que, donc, « nombre de députés, commissaires et autres employés européens font leur transhumance ».

Suite à une erreur d’aiguillage à Paris Charles de Gaule, la #SNCF a envoyé á #Disney le train qui devait amener les parlementaires européens de Bruxelles á Strasbourg.



« Quand la magie prend vie », le slogan de Disney bientot celui du Parlement européen ?#Eplenary pic.twitter.com/KLpUtZRuhN — Emmanuel Foulon (@efoulon1) October 16, 2023



L’assistant parlementaire européen Jordan Maris a lui aussi partagé l’information, avec une carte des trains, ajoutant « il semblerait que l’un des trains ait accidentellement raté le virage et se dirige maintenant vers Disneyland ». L’information a aussi été confirmée par le journaliste de Politico, Eddy Wax, lui aussi présent dans ce train.

Une ambiance « très détendue »

« On nous a annoncé au micro "une malheureuse erreur d’aiguillage en gare de Charles de Gaulle" », précise Emmanuel Foulon qui évoque une ambiance « très détendue » dans sa voiture. « Ça fait une histoire un peu plus légère dans une semaine où on travaille notamment sur la bande de Gaza ou la guerre en Ukraine », note le porte-parole.

« Nous ne sommes PAS le Parlement de Mickey Mouse », s’est amusé sur X le député Daniel Freund, membre du Parti vert européen. Les élus ne sont toutefois pas restés pour fêter le centenaire de Disney car le train a finalement redémarré après être resté bloqués aux portes du parc d’attractions « un peu moins d’une heure », précise Emmanuel Foulon. « Pour Dieu sait où, si ça se trouve on part au Parc Astérix ou au Futuroscope », s’amuse-t-il, précisant toutefois que les employés de l’UE peuvent « travailler » car ils restent connectés.