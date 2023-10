La pause dans le chantier de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse aura été de courte durée. « Force restera à la loi », indique ce lundi dans un communiqué le ministère des Transports qui se dit décidé lundi à mener l’opération « jusqu’à son terme ». « L’Etat est déterminé à faire aboutir ce projet, qui a été décidé démocratiquement et confirmé systématiquement par le juge », poursuit le ministère, « le chantier se poursuivra dès ce lundi ».

Cette décision a été prise après une réunion vendredi à Castres (Tarn) lors de laquelle « une très large majorité des élus locaux, représentants légitimes du territoire dans notre démocratie, a réaffirmé sans ambiguïté son soutien à l’autoroute », selon la même source.

A l’annonce de la tenue de cette réunion, des opposants au projet, dont le militant écologiste et défenseur des arbres Thomas Brail, avaient interrompu une grève de la soif entamée la veille et une grève de la faim commencée un mois auparavant.

Vendredi, sous les huées d’une soixantaine d’opposants rassemblés autour de la sous-préfecture de Castres, Jean Terlier, député Renaissance du Tarn, avait salué une réunion « très constructive » et dit avoir reçu l’assurance qu’il n’y aurait « ni moratoire, ni suspension du projet » de l'A69, dont la mise en service est prévue en 2025.

« Un dialogue approfondi a été mené. Le soutien des élus de la République a été réaffirmé. Il faut donc avancer. J’appelle chacun à la responsabilité et au respect des décisions démocratiques et juridiques. Force restera à la loi et à l’Etat de droit », a affirmé le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, cité dans le communiqué lundi.

Plusieurs recours en justice ont été engagés contre le chantier, pour le moment sans succès, mais certains sont toujours en cours.

Du « ramdam sur le macadam » le week-end prochain

« La règle de droit a été strictement respectée à chaque étape de la procédure. Le juge a écarté jusqu’ici tous les contentieux intentés contre le projet et, récemment encore, une demande de suspension des travaux. Tous les recours suspensifs ont été jugés et rejetés », fait valoir le gouvernement.

MANIF POUSSETTE-INCLUSIVE !



Vous êtes les https://t.co/lApTnRlgXk en famille, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se soulever ! @LaVoieEstLibre_ @GLAM_sudouest #StopA69 pic.twitter.com/t0LsEtDDti — Extinction Rebellion Toulouse (@xrToulouse) October 15, 2023

Pas de quoi calmer les nombreux opposants à cette portion d’autoroute de 53 km, censée réduire à une heure le trajet Castres-Toulouse et faire gagner en moyenne 20 minutes aux automobilistes. Jugeant le projet « anachronique et écocide ». Ils ont reçu le soutien d’un collectif de 1.500 scientifiques, dont des experts du Giec, qui regroupe les spécialistes du climat de l’ONU, qui ont publié une tribune dans l’Obs assurant que « l'A69 est un de ces projets auxquels il faut renoncer ».

Les divers opposants – le collectif La Voie est libre ou encore les Soulèvements de la Terre notamment – appellent à une énorme manifestation le week-end des 21 et 22 octobre. Ce « ramdam sur le macadam » aura lieu sur le tracé, à un endroit encore tenu secret.

« Aucune violence, aucune incitation à la violence ne peuvent être tolérées (…) dans le cadre des actions pouvant être menées à titre individuel ou collectif », prévient d’emblée le gouvernement.