L’attaque au couteau d’Arras, perpétrée par un étranger radicalisé, accélère l’agenda politique. Ce lundi, la présidente de l’Assemblée nationale a souhaité que la loi immigration soit examinée en décembre dans la chambre basse pour être « votée définitivement » par le Parlement « avant la fin de l’année ».

« Ce que je souhaite, c’est qu’on ne tergiverse pas et qu’on puisse la voter le plus rapidement possible », a déclaré Yaël Braun-Pivet sur France 2, après un passage à l’Assemblée nationale « dès le mois de décembre ». « Si nous parvenons à un accord avec nos collègues sénateurs, ce dont je ne doute pas, compte tenu des circonstances », ce texte « sera voté définitivement avant la fin de l’année », a-t-elle détaillé, convaincue de pouvoir « rassembler une large majorité sur ce texte » évitant ainsi d’en passer par un 49.3.

« Il faut que l’on soit extrêmement ferme »

Présenté par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, mais en partie contestée par Les Républicains qui menacent de ne pas le voter, le projet de loi immigration prévoit notamment que « des personnes qui ne sont pas intégrées, qui sont radicalisées, qui vouent une haine farouche à la République, (…) il faut effectivement pouvoir les éloigner », a rappelé la présidente de l’Assemblée. « Aujourd’hui, il faut que l’on fasse bloc et que l’on soit extrêmement ferme et que tout le monde sache que la fermeté est de notre côté », a-t-elle insisté.

Dominique Bernard, un professeur de français, a été tué vendredi devant son établissement à Arras (Pas-de-Calais) par Mohammed M., né en Russie et originaire de la république fédérale d’Ingouchie. Fiché S (pour « sûreté de l’État »), le jeune homme de 20 ans était suivi depuis peu par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Son père a été expulsé en 2018 pour radicalisation et son frère aîné est incarcéré pour sa participation à un projet d’attentat visant l’Élysée. En 2014, la famille de l’assaillant avait été visée par une procédure d’expulsion, finalement annulée.