Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La date est tristement symbolique. Trois ans jour pour jour après l’assassinat de Samuel Paty, la France encore sous le choc de l’attaque islamiste d’Arras, rend hommage ce lundi à Dominique Bernard, avec une minute de silence à l’école. Après le meurtre vendredi de ce professeur de français, poignardé à mort devant son établissement par un ancien élève fiché S, les enseignants pourront se retrouver de 8 heures à 10 heures dans leurs collèges et lycées pour un temps d’échange, « à la fois humain et pédagogique ». Cette journée sera aussi dédiée à la mémoire de Samuel Paty, décapité le 16 octobre 2020 par un jeune radicalisé après avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Dimanche sur TF1, le ministre de l’Education Gabriel Attal a martelé qu’il ne « tolérerai (t) aucune contestation, aucune provocation » lors de cet hommage. Sur fond de sécurité renforcée face à la menace terroriste, Emmanuel Macron a pour sa part demandé à ses ministres d’incarner « un Etat impitoyable » envers les porteurs de « haine ».

L’exécutif va tenter ce lundi de renouer avec les partenaires sociaux en s’attaquant au très lourd dossier du pouvoir d’achat, dans un contexte de forte inflation. Elisabeth Borne organise pour cela une conférence sociale entre le gouvernement, les syndicats et les patronats sur l’épineuse question des bas salaires. Pour ce rendez-vous, la Première ministre a pris soin de soigner les préparatifs. La semaine dernière, elle a ainsi rencontré la quasi-totalité des syndicats (la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’Unsa), encore marqués par l’adoption au forceps de la réforme des retraites, et les principales organisations patronales : le Medef, la CPME, l’U2P, la FNSEA, la Fesac et l’Udes.

Depuis le 7 octobre, la guerre entre Israël et le Hamas fait craindre le pire. La communauté internationale redoute en effet que le conflit embrase la région. En appelant dimanche l’organisation terroriste à libérer tous les otages et Israël à autoriser l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, le secrétaire général de l’ONU a ainsi averti que le Moyen-Orient était « au bord de l’abîme ». Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken doit pour sa part retourner en Israël ce lundi, pour une deuxième visite en une semaine, après une tournée dans plusieurs pays arabes. Au Caire, il a notamment assuré que les alliés arabes des Etats-Unis ne voulaient pas de débordement du conflit. Interrogé dimanche dans l’émission « 60 Minutes » de la chaîne américaine CBS sur son soutien éventuel à une occupation de Gaza par Israël, Joe Biden s’est également montré très clair : « Je pense que ce serait une grave erreur »