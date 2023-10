Au lendemain de l’attaque au collège-lycée d’Arras, le musée du Louvre, annonce sa fermeture samedi pour des « raisons de sécurité ». Sur X (ex-Twitter), le compte officiel du musée précise que les personnes ayant réservé pour une visite ce samedi seront remboursées.

« Le Louvre a reçu un message écrit faisant état d’un risque pour le musée et pour ses visiteurs » et « nous avons choisi (…) de l’évacuer et de le fermer pour la journée, le temps de procéder aux vérifications indispensables », a précisé une porte-parole après l’annonce de la fermeture sur le réseau social X (ex-Twitter) et Facebook.

La France est passée vendredi soir en alerte « urgence attentat », le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate, après l'assassinat d'un enseignant, Dominique Bernard, poignardé à mort par un jeune homme fiché S devant un collège-lycée d'Arras.

