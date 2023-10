Attaque au couteau à Arras EN DIRECT : Reprise des cours lundi à 10h pour les collèges et lycées...

12h45 : Elisabeth Borne à la remise du Prix Samuel Paty samedi après-midi à la Sorbonne

La Première ministre Elisabeth Borne « va participer à la remise du Prix Samuel Paty » samedi après-midi à la Sorbonne, aux côtés du ministre de l’Education nationale Gabriel Attal, a indiqué Matignon. Au lendemain de l’attaque d’Arras, la cheffe du gouvernement « va participer » à cette remise de prix, organisée à la Sorbonne à Paris par l’Association des professeurs d’histoire et de géographie (APHG). A cette occasion, elle prononcera un discours devant les professeurs et les élèves réunis lors duquel elle rappellera que les valeurs de la République doivent être protégées et que l’école, lieu des savoirs et de la transmission des connaissances, est le meilleur rempart face à l’obscurantisme. Elle réaffirmera également le soutien indéfectible de l’Etat aux professeurs et à toute la communauté éducative.