« Le choc est double », réagit ce vendredi Elisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale du Syndicat des enseignants-UNSA (SE-UNSA) après l’attaque au couteau survenue au lycée Gambetta d’Arras, dans la matinée. Un enseignant est décédé et deux autres personnes ont été gravement blessées. Aucun élève n’a été touché.

L’auteur de l’attaque, interpellé, est un jeune homme d’une vingtaine d’années, d’origine tchétchène, fiché pour radicalisation (fiché S), dit une source policière. D’après les premiers éléments, il aurait crié « Allahou Akbar » pendant l’attaque.

Cette nouvelle attaque terroriste touchant la communauté éducative, survient trois ans quasi-jour pour jour après l’assassinat de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, ce professeur d’histoire-géographie, avait été tué près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un réfugié russe d’origine tchétchène, qui lui reprochait d’avoir montré en classe, lors d’un cours sur la liberté d’expression, des caricatures de Mahomet à ses élèves. La mort de l’enseignant de 47 ans, poignardé puis décapité, avait suscité une émotion considérable, que ravive cette nouvelle attaque à Arras. Elisabeth Allain-Moreno répond à 20 Minutes.

Quelles plaies rouvre cette nouvelle attaque ciblant la communauté éducative ?

Le choc est double. On s’apprêtait à commémorer le troisième anniversaire de la mort de Samuel Paty, un événement douloureux et toujours dans nos têtes à tous. Malgré tout, un travail avait été fait depuis son assassinat pour essayer de dépasser cette attaque terroriste, unir de la communauté éducative pour être plus fort… C’est tout ça que vient mettre à terre cette nouvelle attaque à Arras. On n’en a pas fini avec le terrorisme à l’école. C’est aujourd’hui et ça sera peut-être demain.

Avez-vous l’impression que les établissements scolaires sont autant exposés et vulnérables aux attaques terroristes qu’il y a trois ans ?

C’est pour ça que je parle de double choc. Non seulement, ce qui s’est passé ce matin à d’Arras ravive l’assassinat de Samuel Paty mais montre que ces attaques terroristes peuvent survenir dans n’importe quel établissement scolaire. J’ai pu parler avec des professeurs du lycée Gambetta ce matin. Ils m’ont décrit un établissement calme du centre-ville d’Arras, qui n’avait pas connu de difficultés particulières jusque-là pour faire respecter le principe de laïcité. Quant à l’auteur de l’attaque, il s’agirait, toujours selon les personnes que j’ai pu contacter ce matin, d’un ancien élève de l’établissement dont la communauté éducative n’avait pas le souvenir qu’il était violent et en rupture avec les valeurs de l’école. Aujourd’hui, on a des personnels éducatifs qui ont peur, parce qu’ils se sentent en potentiel danger tous les jours. Le risque zéro n’existe pour aucun établissement scolaire aujourd’hui en France.

Selon les premiers témoignages, l’assaillant semblait vouloir s’attaquer prioritairement à un professeur d’histoire… Pourquoi semblent-ils plus exposés que les autres ?

Les professeurs de l’histoire-géo abordent généralement plus que les autres l’enseignement moral et civique. Leurs programmes les amènent à parler du fait religieux, de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, des guerres de religions… Forcément, leurs enseignements sont de nature à heurter les fondamentalistes religieux.

Ensuite, il faudra bien sûr attendre que l’enquête avance pour connaître les motivations exactes de l’assaillant. Mais il est difficile de ne pas faire le lien avec l’assassinat de Samuel Paty, il y a trois ans tout juste. C’est terrible, mais en cherchant de nouveau à s’attaquer à un professeur d’histoire-géographie, le terroriste cherchait peut-être à marquer à sa manière cet assassinat, à gâcher toutes les commémorations à venir.

Qu’attendez-vous du gouvernement aujourd’hui ?

Qu’Emmanuel Macron se déplace dès aujourd’hui à Arras nous semblait important. Maintenant, on attend de lui un message fort d’union, qui réaffirme nos valeurs et rassure toute la communauté éducative, mais aussi les familles et les élèves. Dans les prochaines heures et les prochains jours, il faudra aussi mettre en place des cellules d’écoute et des cellules psychologiques partout où c’est nécessaire. Or, le personnel de vie scolaire, les psychologues, le personnel de santé manquent cruellement dans nos établissements scolaires aujourd’hui. Il va falloir que le gouvernement l’entende et fasse le nécessaire pour que tous ceux qui ressentent le besoin de s’exprimer sur ce drame puissent le faire.