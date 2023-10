Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les premiers Français rapatriés d’Israël depuis le déclenchement de l’offensive terroriste du Hamas ont exprimé jeudi soir leur « soulagement » d’être de retour à Paris, mais aussi un sentiment d'« horreur » devant un « désastre » et une pointe d'« appréhension ». « C’est le soulagement de rentrer, mais quand on voit la montée des actes antisémites en France, on a une petite appréhension », a déclaré devant la presse Olivia, enceinte de quatre mois, à la sortie de l’avion, qui s’est posé peu après 21h00 à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Ce premier « vol spécial » Air France, qui a décollé de Tel-Aviv jeudi après-midi, transportait 377 passagers français, en particulier des personnes âgées ou « vulnérables ». D’autres suivront vendredi, samedi et dimanche. Dans son allocution, jeudi soir, le président Emmanuel Macron a promis de « mettre tout en œuvre pour faire revenir sains et saufs » les otages français, avec 17 personnes portées disparues, et « de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite » dans l’Hexagone.

Médecins, transports, enseignement… Le point sur les perturbations attendues et la grève de ce vendredi

Les syndicats repartent au combat. Plus de six mois après l’adoption de la réforme des retraites et trois jours avant la conférence sociale censée relancer le dialogue avec les partenaires sociaux, les syndicats appellent à manifester vendredi à travers la France pour défendre le pouvoir d’achat. La mobilisation ne devrait pas être massive, avec 150.000 personnes attendues. Un « vendredi noir » est redouté du côté des médecins libéraux. La circulation des trains sera légèrement perturbée sur certaines lignes régionales mais normale pour le TGV. Des lignes de TER seront perturbées mais le trafic sera normale à la RATP. Jusqu’à 40 % des vols ont été annulés à Roissy, et la grande inconnue reste la mobilisation des enseignants.

Décision de l’UE attendue sur le glyphosate

Les Vingt-Sept se prononcent ce vendredi sur la proposition de Bruxelles de reconduire pour dix ans l’autorisation du glyphosate dans l’UE, sur fond de divergences concernant le sort de l’herbicide controversé. La Commission européenne a proposé en septembre de renouveler son feu vert jusqu’à décembre 2033, sous conditions, après le rapport d’un régulateur européen estimant que le niveau de risque ne justifiait pas d’interdire la substance. Cette proposition est discutée depuis jeudi dans le cadre d’un comité technique réunissant des représentants des Etats membres, qui votent ce vendredi pour l’approuver ou non.