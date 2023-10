Les syndicats repartent au combat. Plus de six mois après l’adoption de la réforme des retraites et trois jours avant la conférence sociale censée relancer le dialogue avec les partenaires sociaux, les syndicats appellent à manifester vendredi à travers la France pour défendre le pouvoir d’achat.

L’échec de leur combat au printemps, qui avait pourtant rassemblé à plusieurs reprises plus d’un million de participants selon les autorités, n’a pas entamé la motivation des membres de l’intersyndicale même si sur le terrain, la mobilisation devrait être bien plus faible.

CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, Unsa, Solidaires et FSU, avec plusieurs organisations de jeunesse, appellent à manifester vendredi « contre l’austérité et pour l’augmentation des salaires, des pensions et l’égalité femmes-hommes ». Cette journée constitue « une première mobilisation dans un cadre syndical européen », signale l’intersyndicale. A l’appel de la confédération européenne des syndicats (CES), des manifestations seront également organisées en Italie, Belgique, Allemagne, Espagne, entre autres, avant un nouveau rendez-vous prévu le 13 décembre. Voici les principales perturbations attendues.

Les manifestations : 150.000 personnes attendues dans la rue

Quelque 200 actions sont annoncées dans de nombreuses villes en France, selon la CGT. Au total le mouvement pourrait réunir, selon les autorités, 150.000 personnes dans tout le pays (dont Paris, où la police attend entre 10.000 et 15.000 personnes). Le cortège parisien s’élancera à 14H00 depuis la place d’Italie (13e arrondissement) en direction de la place Vauban (7e arrondissement).

Médecins libéraux : Vendredi noir attendu

« Vendredi noir » en vue dans les cabinets : les médecins libéraux sont appelés à se mobiliser avant de nouvelles négociations tarifaires et l’examen au Sénat d’une proposition de loi qui exaspère bon nombre de praticiens.

« Toutes les activités de consultation, d’actes techniques, sont déprogrammées. Toutes les urgences seront transférées à l’hôpital public » et les gardes « arrêtées », a indiqué le président du Bloc (syndicat des chirurgiens) Philippe Cuq, désigné porte-parole d’une toute nouvelle « intersyndicale », qui réunit 12 organisations représentatives de médecins ou jeunes médecins. Les « urgences vitales » seront « prises en charge ».

Il est difficile de prévoir combien de patients trouveront porte close. Mais les syndicats espèrent une mobilisation importante, pour bien démontrer à tous qu’en l’absence des libéraux, le système de soins ne fonctionne pas. « La mobilisation sera très largement au-delà des seuls médecins syndiqués », qui représentent « environ 10 % » du nombre total de médecins libéraux, a assuré Philippe Cuq, qui n’avait « jamais vu » une telle unité syndicale, officielle.

Aéroports : 40 % des vols annulés à Orly

La Direction générale de l'Aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à 40 % de leur programme de vols vendredi à Paris-Orly, le deuxième aéroport français, en raison d’une grève interprofessionnelle relayée par un syndicat de contrôleurs aériens.

Les transporteurs ont aussi été appelés à réduire de 20 % leur programme de vols à Marseille-Provence et de 15 % à Beauvais, a précisé dans un communiqué la DGAC, en prévenant que l’activité de centres en route de la navigation aérienne, gérant les appareils circulant dans le ciel français, serait également affectée. « En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir », a souligné la DGAC, invitant « les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol ».

Transports en commun : Légères perturbations en régions, trafic normal pour le TGV et à la RATP

La circulation des trains sera légèrement perturbée sur certaines lignes régionales mais normale pour le TGV. Certaines lignes de TER seront perturbées et la SNCF invite les voyageurs à se renseigner région par région.

En Ile-de-France, les perturbations concerneront surtout les RER D et C avec deux trains sur trois, comme pour les lignes H, L, U et R du Transilien. Sur la ligne N, on comptera trois trains sur quatre. Partout ailleurs, le service sera normal. Sur le réseau RATP (métro, bus et tramways) dans la capitale, les circulations ne connaîtront pas de difficulté.

Enseignement : Une mobilisation difficile à prévoir

Le mouvement social devrait aussi toucher l’Éducation nationale, avec des appels à la grève de la FSU-SNUipp (écoles maternelles et élémentaires) et de la SNES-FSU (collèges et lycées). Même chose du côté de l’intersyndicale de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les absences ont été notifiées quarante-huit heures avant pour les professeurs des écoles mais ce n’est pas le cas dans le secondaire. Plus généralement, de nombreux corps de la fonction publique devraient participer à cette grève, notamment le personnel de la restauration et des activités scolaires.