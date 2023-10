Foudroyé par le Covid-19, le Prix de la démocratie renaît

Des initiatives citoyennes pour « célébrer et défendre la démocratie attaquée de toutes parts en ce moment ». Mis en sommeil en 2020 à cause du Covid-19, le Prix de la démocratie, créé en 2015 par l’Institut Marc Sangnier, a été repris en 2023 par l’ASDPH (propriétaire de 20 Minutes à 50 %)*. L’édition 2024 attend les dépôts de candidature pour les trois prix mis en jeu : le Prix de la démocratie, le Prix de la démocratie locale et le Prix jeunesse de la démocratie destiné aux moins de 25 ans. Ceux-ci seront remis à Caen, au Mémorial pour la paix, le 26 juin 2024. Chaque lauréat se verra remettre un chèque de 5.000 euros.

Vous vous demandez qui peut prétendre au Prix de la démocratie ? Hé bien, presque tout le monde : les associations, les clubs sportifs, les communes, les citoyens. L’ambition est de « défendre tout ce qui fonde la démocratie, à commencer par une information libre, indépendante et responsable », annonce David Guiraud, président de l’ASDPH.

Pour cela, le Prix de la démocratie veut « mettre en avant des initiatives lancées dans les domaines suivants : le plein exercice de la citoyenneté et des libertés ; l’échange et le dialogue pluraliste entre les citoyens ; la mise en avant de la justice sociale, de l’égalité des chances et de la responsabilité et liberté de chacun ; la promotion des actions de solidarité en faveur des plus pauvres, des plus vulnérables, des victimes de catastrophes, des minorités opprimées ; la promotion d’actions favorisant l’approfondissement de la construction européenne ; la lutte contre toutes les formes de désinformation, l’éducation à l’information… », détaille Jean-Bernard Cazalets, chargé de mission auprès de l’ASPDH et rédacteur en chef délégué de Ouest-France.

Il ne vous reste plus qu’à inciter qui travaille en ce sens à déposer leur candidature avant le 31 décembre.