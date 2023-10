A un mois du démarrage au Sénat de l’examen sur le projet de Loi immigration, cet avis pourrait être très commenté. Le Comité consultatif national d’éthique a exprimé jeudi sa « vive préoccupation » face à « la menace qui pèse sur l’aide médicale d’État » (AME), défendant un dispositif « indispensable » pour l’égalité d’accès aux soins mais aussi une « éthique de la fraternité ».

L’AME couvre totalement les frais de santé des étrangers vivant en France depuis au moins trois mois. Gérald Darmanin, qui cherche un compromis avec la droite sur son texte de loi, envisage de la supprimer pour « la transformer en aide médicale d’urgence ». Sans l’aval donc des « sages » du Comité national d’éthique, à en juger le communiqué qu’ils ont publié ce jeudi. « Dans un contexte géopolitique complexe, le CCNE réitère son soutien aux populations contraintes à l’exil et son attachement à l’AME. Il estime que ce dispositif demeure indispensable car offrant aux étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire français un accès aux soins de santé, que ce soit en médecine de ville ou en milieu hospitalier », indique le texte.

Notant que les exilés, quel que soit leur statut légal, « cumulent de nombreux facteurs de vulnérabilité », le comité présidé par le Pr Jean-François Delfraissy juge « de notre devoir de les soutenir dans leur droit fondamental à la santé ».

Désaccords à l’intérieur du gouvernement

Le communiqué souligne aussi que le CCNE a déjà alerté sur les « défis d’accès aux soins » des exilés en France, « pays d’immigration depuis plusieurs décennies », et rappelé en 2022, sur fond de guerre en Ukraine, le « caractère universel du devoir de fraternité à l’égard de tous les migrants ou réfugiés » et le « principe d’équité ».

Le débat sur l’AME divise jusqu’au sein même du gouvernement. Son porte-parole et ex-ministre de la Santé Olivier Véran a exprimé mardi un « vrai désaccord » avec son collègue de l’Intérieur. Il craint notamment qu’un étranger en situation irrégulière « ne vienne pas consulter » et que « ça coûte beaucoup plus cher » au final si sa santé s’aggrave.

Élisabeth Borne a jugé « légitime de réinterroger » l’AME et annoncé dimanche une mission pour déterminer si « des adaptations » sont « nécessaires ». Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, avait porté une réforme en 2019 au nom de la « lutte contre les fraudes ».

L’AME fait régulièrement polémique depuis sa création en 2000. Elle est souvent ciblée par la droite et l’extrême droite, qui considèrent qu’elle génère un « appel d’air » pour l’immigration clandestine.