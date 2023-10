Un mouvement de grève a été lancé pour l’augmentation des salaires et l’égalité hommes-femmes à l’appel de l’intersyndicale. En conséquence, la circulation des trains sera légèrement perturbée vendredi sur certaines lignes régionales mais normale pour le TGV, a annoncé ce jeudi la SNCF.

Certaines lignes de TER seront perturbées et la SNCF invite les voyageurs à se renseigner région par région. En Ile-de-France, les perturbations concerneront surtout les RER D et C avec deux trains sur trois, comme pour les lignes H, L, U et R du Transilien. Sur la ligne N, on comptera trois trains sur quatre. Partout ailleurs, le service sera normal.

Pas de perturbations à la RATP

Sur le réseau RATP (métro, bus et tramways) dans la capitale, les circulations ne connaîtront pas de difficulté. Cette faible mobilisation dans les transports intervient deux semaines après un mouvement de grève à la SNCF pour dénoncer l’ouverture à la concurrence et le démantèlement de Fret SNCF, qui avait déjà été peu suivi.

Les syndicats sortent d’un mouvement social dur contre la réforme des retraites qui avait débouché sur 14 jours de grève interprofessionnelle et une grève reconductible lancée le 7 mars par tous les syndicats de la SNCF.