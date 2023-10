Des repas de famille à la bougie, des ascenseurs bloqués entre deux étages, des feux de signalisation à l’arrêt… Mercredi soir, le réseau électrique de la Côte d’Azur a fait le coup de la panne. Et une sacrée panne. De Menton jusqu’à Hyères, en passant par Nice, Cannes et Fréjus, dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var jusqu’à 260.000 foyers ont été privés de courant, pour certains pendant plus de deux heures.

RTE, le gestionnaire du réseau en France, explique avoir dû orchestrer ces coupures, localisées dans certains quartiers, à la suite d'un « incident ». Ce jeudi, des investigations sont toujours en cours mais on en sait un peu plus sur ce qui a fait sauter les plombs !

Des « surcharges » à l’origine inconnue

L’origine du problème a en tout cas été localisé. C’est sur les coups de 19h50, dans un poste électrique « stratégique », situé sur la commune de Néoules (Var), au nord de Toulon, qu'« un incident, causé par des surcharges, nous a obligés à soulager temporairement le réseau », explique une porte-parole de RTE. L’installation étant placée sur « une ligne structurante à 400.000 volts », les agents ont dû eux-mêmes déclencher les délestages des quartiers plongés dans le noir pour « préserver le système dans sa globalité », précise la même source. Le courant est rerouté sur d’autres itinéraires à 225.000 volts. Les coupures localisées et le maillage du réseau ont donc évité un black-out beaucoup plus généralisé, assure le gestionnaire.

Mais quelle est l’origine de ces « surcharges » ? « Les investigations, lancées dès le début de l’incident, sont toujours en cours pour le déterminer », répond-on chez RTE. Ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit bien d’une « avarie technique exceptionnelle ». « Il n’y a eu aucune intervention extérieure, ni aucun caractère intentionnel ou malveillant dans ce qui s’est produit mercredi soir », indique encore la porte-parole. Des réparations sont en tout cas certainement à prévoir sur des pièces ou du matériel informatique qui auraient pu être endommagés lors de cet incident. Mais aucune autre coupure n’est à craindre dans l’immédiat, assure RTE.

Des ascenseurs bloqués mais pas de conséquences majeures

Quand la panne a frappé, certains axes routiers ont été privés d’éclairage public et de feux de signalisation, mais aucun accident majeur n’est à déplorer. Les pompiers sont surtout intervenus pour secourir des personnes bloquées dans des ascenseurs. Dans les Alpes-Maritimes, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) indique ainsi avoir reçu une centaine d’appels en ce sens. Au final, les sauveteurs ont dû intervenir dans un peu moins de 20 résidences.

Les coupures ont aussi perturbé la tenue de certaines rencontres sportives. A Cannes, les volleyeuses féminines rencontraient le club de Vandœuvre Nancy au Palais des victoires, à l’ouest de la ville, quand la lumière a été coupée. Du côté de Nice, une rencontre de judo opposant l’équipe locale à celle de Montpellier a dû être stoppée.