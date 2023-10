Des températures estivales en plein automne. Depuis plusieurs jours, la France connaît un épisode de chaleur inédit pour un mois d’octobre avec des records de température qui tombent à la pelle. Inquiétante, cette vague chaude a aussi des répercussions plus surprenantes : de nombreux foyers galèrent en effet à recevoir la TNT ces derniers jours.

⚠️📺Perturbation de la #TNT dans une partie de la France suite à un phénomène météorologique particulier, des conditions de propagation radioélectrique spécifiques peuvent engendrer des difficultés de réception de la télévision hertzienne. pic.twitter.com/Q7wc9o4kzt — Recevoir la TNT 📺 (@RecevoirLaTNT) October 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Selon un document établi par l’Agence nationale des fréquences, près de 19.000 communes sont touchées par ces perturbations, notamment dans l’ouest et le nord de la France. Elles ne concernent cependant que les foyers qui reçoivent la télévision par voie hertzienne.

Attendre que les températures reviennent à la normale

Mais pourquoi donc un tel bug ? C’est la conséquence directe des conditions climatiques que l’on connaît actuellement. Un mystérieux phénomène naturel appelé « propagations exceptionnelles » qui a pour conséquence de brouiller la réception des chaînes en période de chaleur inhabituelle ou à l’occasion de changements brusques de températures. « Dans certaines conditions climatiques particulières, la réception des ondes de télévision devient possible bien au-delà des distances pour lesquelles les fréquences ont été initialement planifiées », apprend-on sur le site Recevoir la TNT.

Pour retrouver leurs émissions préférées, les téléspectateurs concernés vont donc devoir attendre que les températures baissent et reviennent à la normale, ce qui devrait être le cas d’ici ce week-end. En attendant, il est « conseillé de ne pas réaliser de recherche et mémorisation des chaînes au risque de dérégler sa télévision », prévient sur son site l’Arcom, le gendarme de l’audiovisuel et du numérique.