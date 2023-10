Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’agenda d’Emmanuel Macron est principalement axé ce jeudi sur la guerre entre le Hamas et Israël. En quête « d’unité de la Nation » face aux divisions politiques et aux risques d’importation du conflit en France, le chef de l’Etat va en effet faire le point sur les conséquences de l’attaque de samedi. Accompagné de la Première ministre Elisabeth Borne, il a convié à midi à l’Elysée les dirigeants des 11 formations représentées au Parlement, ainsi que les présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil économique social et environnemental. L’ordre du jour est succinct : évoquer la situation « à la suite des actes terroristes commis en Israël ». Dans la foulée, le président s’adressera aux Français dans une allocution télévisée à 20 heures.

« Le problème, c’est la méthode Mélenchon » : les mots d’Olivier Faure confirment encore un peu plus que la Nupes est au bord de l’implosion. La position, jugée trop ambiguë, de La France insoumise sur la guerre entre le Hamas et Israël, aura « des conséquences lourdes » sur l’avenir de l’alliance de gauche, a ainsi menacé mercredi soir le premier secrétaire du PS Olivier Faure dans une interview à Libération. Le patron des socialistes, qui fut lui-même un des grands artisans de la Nupes l’année dernière, juge « inacceptable que la direction de La France Insoumise n’arrive pas à prononcer que le Hamas est une organisation terroriste. Ils en font une armée régulière qui commettrait des crimes de guerre. Non ! ».

Depuis le début samedi de la guerre, des milliers d’étrangers sont bloqués en Israël et dans les Territoires palestiniens. Certains pays ont entamé des opérations de rapatriement, d’autres en prévoient prochainement. Pour la France, « un vol spécial est mis en place par Air France ce jeudi dans le cadre d’une opération coordonnée par le centre de crise » du Quai d’Orsay pour rapatrier des Français qui n’ont pas pu rentrer. Paris a par ailleurs confirmé la mort d’au moins 11 Français et 18 autres sont portés disparus, dont plusieurs enfants « probablement enlevés » par le Hamas.