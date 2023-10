Après Saint-Dizier, la beauté va sauver six autres villes françaises

Saint-Dizier ne devrait pas recevoir un trophée de « La France moche ». En effet, la ville de la Haute-Marne a décidé de sauver le monde grâce à la beauté. « Hein ! ? », faites-vous en relevant votre sourcil incontrôlable comme Carlo Ancelotti. L’idée de « La Beauté sauvera le monde » est née en avril 2021 à Saint-Dizier lors du troisième confinement, car une fois encore la culture était inaccessible avec tous les musées fermés. Pour éviter « la dépression collective », le maire Quentin Brière a utilisé l’espace public pour « offrir des oasis de beauté » à ses concitoyens.

La collectivité a réservé des panneaux publicitaires - des 4x3 ou des « sucettes » - pour afficher dessus des œuvres d’art. Le Baiser, de Klimt, ou Le déjeuner des canotiers, de Renoir « apportent du baume au cœur », déclarait à 20 Minutes l’édile en avril 2021. Après avoir sauvé Saint-Dizier, le dispositif va en faire de même dans six autres villes de France.

Repérée et soutenue par la Fédération française des trucs qui marchent

En effet, « La Beauté sauvera le monde » va être dupliquée à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), à Saint-Raphaël (Var), à Bourges (Cher), à Neuvy-sur-Barangeon (Cher), Bourg-en-Bresse (Ain) et Lamontjoie (Lot-et-Garonne). L’initiative a, outre un éclairage médiatique, été « repérée et soutenue » par la Fédération française des trucs qui marchent en 2022. Et entre dans une nouvelle dimension avec son déploiement à l’échelle nationale.

Le dispositif a reçu le soutien de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais. L’institution met à disposition des communes intéressées une sélection d’œuvres d’art.