« Quand vous entrez dans les bois, c’est comme si vous marchiez dans un paquet de chips ». Cette réflexion d’un ramasseur de champignons aveyronnais, « très technique », attribue au beau temps qui n’en finit plus, et surtout à la sécheresse qui en découle, la piètre cueillette des amateurs et les paniers à moitié vides. Le prix des cèpes flambe sur les étals et les quelques belles récoltes postées sur les réseaux sociaux suscitent le scepticisme d’une partie de la communauté qui soupçonne des importations douteuses. Alors, vit-on une des pires saisons pour les champignons ? A vous de nous le dire.

La météo, trop belle, a vidé votre panier à champignons ? Vous cherchez désespérément des cèpes qui ne poussent pas même dans vos coins les plus secrets ? Votre moral de cueilleur a glissé dans vos chaussettes ? Ou, au contraire, la récolte est belle parce que vous cherchez bien ou que vous habitez au bon endroit ? Amateurs du dimanche, grands spécialistes, racontez votre saison des champignons. Votre contribution, via le formulaire ci-dessous, servira à la rédaction d’un article.