Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Depuis samedi, les rescapés décrivent l’horreur en livrant leur témoignage sur l’attaque surprise et massive du Hamas contre Israël. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a ainsi qualifié l’offensive de « sauvagerie jamais vue depuis la Shoah ». En Israël, le bilan des attaques est passé à plus de « 1.200 morts », a annoncé ce mercredi matin l’armée israélienne. Plus de 2.700 personnes ont été blessées et des dizaines de personnes sont officiellement recensées comme « otages ou disparues ». Du côté palestinien, 900 personnes sont mortes et plus de 4.500 ont été blessées, selon les autorités locales. L’armée israélienne a en outre annoncé avoir récupéré les corps de 1.500 combattants du Hamas dans les zones voisines de Gaza. La France déplore pour sa part huit morts et 20 disparus, dont certains « ont très probablement été enlevés », selon Catherine Colonna. Un bilan qui risque encore de s’alourdir.

Les tensions sont particulièrement vives chez LFI et au sein de la Nupes au sujet de l’attaque menée contre Israël. En pleine polémique sur la position jugée trop ambiguë de sa formation et de son chef Jean-Luc Mélenchon, le député LFI François Ruffin a continué mardi à faire entendre une autre voix en estimant qu’il fallait avoir « des mots forts » pour dénoncer les « abominations » commises par le Hamas en Israël. Le mouvement islamiste palestinien est « une organisation fanatique, terroriste, qui a toujours été l’adversaire des progressistes au Proche-Orient », a jugé l’élu insoumis dans un entretien publié par Le Monde. Une position bien loin donc de celle de LFI qui depuis samedi refuse de mettre sur un même plan les mots Hamas et terroriste.

La lassitude des opinions occidentales au sujet du soutien à Kiev est une des grandes craintes de Volodymyr Zelensky. Tout en accusant la Russie d' « apporter son soutien » aux attaques menées par le Hamas en Israël, le président ukrainien a ainsi fait part de sa peur que cette nouvelle guerre ne détourne l’attention internationale de ce qui se passe en Ukraine. « Je ne voudrais pas faire de comparaison. Une guerre terrible est en cours dans notre pays. En Israël, beaucoup de personnes ont perdu leurs proches. Ces tragédies sont différentes, mais toutes les deux sont immenses », a-t-il affirmé, lors un entretien à la chaîne France 2 diffusé mardi soir. Lors de celui-ci, le chef de l’Etat en a également profité pour faire un point sur la « très difficile » contre-offensive de son armée.